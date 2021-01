Tianqi Lithium detiene plan de venta de acciones después de cuestionamientos de bolsa china

Tianqi Lithium Corp. detuvo un plan privado de venta de acciones después de que una bolsa china planteara dudas sobre el acuerdo.

La compañía dijo el domingo que había terminado el plan, anunciado el viernes, que lo haría recaudar hasta 15.900 millones de yuanes (US$2.500 millones) mediante la emisión de acciones al accionista controlador Chengdu Tianqi Industry Group Co. a 35,94 yuanes por acción, alrededor del 40% debajo de su último precio de cierre. Tianqi dijo que anuló el acuerdo para evitar el comercio a corto plazo y proteger los intereses de los accionistas más pequeños.

La propuesta para que Chengdu Tianqi compre acciones se produce el mismo mes en que dijo que reduciría su participación, junto con otros accionistas, hasta en un 4% durante un período de seis meses a partir del 29 de enero. La compañía también había completado una participación del 6%, lo que era parte de su plan de venta anunciado el año pasado.

Durante el fin de semana, la bolsa de Shenzhen consultó sobre el anuncio del viernes, preguntando si la suscripción de Chengdu Tianqi al plan de colocación privada después de reducir anteriormente su participación constituye una transacción a corto plazo y si perjudica los intereses de los pequeños y medianos accionistas.

La bolsa señaló que el precio de las acciones de Tianqi Lithium se había triplicado en los últimos 60 días de negociación y preguntó a la compañía si se había filtrado alguna información privilegiada, así como si el plan es factible. La acción bajó un 4% el lunes.

Los problemas de Tianqi

Si bien no fue una sorpresa para Tianqi realizar una colocación privada, la cantidad y el momento fueron inesperados, escribieron en un informe los analistas de Daiwa Capital Markets Hong Kong Ltd., Dennis Ip y Leo Ho. El anuncio tiene una alta probabilidad de constituir operaciones de swing corto, a pesar de no violar directamente las reglas de cotización, escribieron.

“Si bien no estamos de acuerdo con este punto de vista dada la condición financiera distintiva de Tianqi, entendemos que el organismo regulador puede tener reservas sobre la aprobación de una colocación privada de este tipo, dado que podría ser un mal precedente que aliente a los principales accionistas de otras empresas que cotizan en bolsa a seguir con la dinámica de compre barato, venda caro”, dijeron.

Las acciones habían subido en la última parte del año pasado por señales de las presiones financieras de Tianqi, que se derivan de una caída en los precios del litio luego de una adquisición altamente apalancada, o irregular, de una parte de Soc. Química y Minera de Chile SA en 2018. El director ejecutivo de SQM, Ricardo Ramos, dijo en una entrevista publicada el domingo que “no hay duda” de que Tianqi resolverá cualquier problema que puedan tener.

Tianqi dijo en diciembre sus planes de vender una participación en la mina Greenbushes a la australiana IGO Ltd., y siguió con un acuerdo con los prestamistas para retrasar algunos reembolsos de préstamos, incluida una porción de US$1.880 millones que vence en noviembre pasado.

La cancelación de la venta de acciones no afectará la operación comercial y el desarrollo de la compañía, dijo Tianqi en el comunicado el domingo. Evaluará y continuará refinanciando en el futuro, dado que su relación deuda-activos es relativamente alta.