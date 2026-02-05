Tiempos de aprobación ambiental de proyectos de inversión aumentaron hasta 39% en gobierno de Boric versus Piñera II

Un reciente estudio de Smart Compliance, consultora especializada en permisos y cumplimiento ambiental, reveló que los tiempos de tramitación de los proyectos sometidos a evaluación ambiental han aumentado sostenidamente durante la administración del Presidente Gabriel Boric.

El análisis surgió tras el informe del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) sobre el cierre anual de la cartera de inversiones, que alcanzó un récord histórico, superando los US$41.500 millones. En ese mismo reporte se señaló que los plazos de evaluación de grandes proyectos se redujeron entre 20% y 30%.

“La afirmación del SEA, sin embargo, no encuentra un respaldo claro en los datos”, aseguraron desde Smart Compliance.

El análisis realizado por la consultora muestra que en el grupo de proyectos mayores a US$120 millones -que corresponden al 10% de proyectos aprobados desde marzo de 2018 y que concentra el 71% de la inversión aprobada en los últimos 8 años-, los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) exhiben una tendencia creciente en los tiempos de evaluación, pasando de 650 – 850 días (alrededor de 2 años) en el periodo 2018 – 2022, para llegar a niveles cercanos a 1.000 días (2 años y 9 meses) durante el periodo 2022 – 2026.

“En el caso de las DIA (Declaraciones de Impacto Ambiental) se observa un comportamiento distinto en el grupo de grandes proyectos, pero que tampoco permite sostener una reducción generalizada en comparación a la administración anterior”, precisaron respecto a este tipo de tramites ambientales.

La situación “es más clara”, señalaron desde la firma, en el grupo de proyectos de inversión menor o igual a US$120 millones, que representa el 90% de las iniciativas y que concentra el 29% de la inversión aprobada en los últimos 8 años. En este segmento, tanto EIA como DIA muestran un aumento sostenido en los tiempos de evaluación, incrementado en promedio 44% (de 1 año 11 meses a 2 años 10 meses) y en 22% (de 9 meses y medio a 1 año), respectivamente.

Imagen referencial.

Desde Smart Compliance detallaron que para llevar a cabo este análisis se seleccionaron todos los proyectos actualmente en estado “Aprobado” que ingresaron al SEIA (Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental) con fecha mayor o igual a 01/01/2014, y que fueron calificados entre 11/03/2018 y 15/01/2026, separando entre administración Piñera II y Boric.

“Para cada proyecto en dicho universo (2.939 proyectos), se calcularon como “días de evaluación” los días corridos entre la fecha de ingreso al SEIA y la fecha de la primera RCA emitida por el SEA, haya sido ésta favorable o no (incluye proyectos que lograron su aprobación después de reclamaciones administrativas y/o judiciales)”, precisaron.

Qué explica esta alza

Desde la firma experta en temas medioambientales precisaron que esta alza en los tiempos de tramitación se debe a una serie de factores.

El socio de Smart Compliance y exfiscal de la Superintendencia de Medio Ambiente, Raimundo Pérez, sostuvo que, “aunque son múltiples factores, nuestros datos indican que hay tres determinantes y que posiblemente estén relacionados: masificación y mayor extensión de tiempos de suspensión de la evaluación; incremento en la cantidad y complejidad de observaciones que formulan los servicios; y mayor cantidad de criterios y guías técnicas que aplican a los proyectos que ingresan al SEIA”.

El estudio resume que, en el gobierno de Boric, se han aprobado 1.165 proyectos, en contraste con los 1.774 autorizados por la administración de Piñera II. Entre uno y otro periodo, destacan, los tiempos de aprobación promedio de EIA y DIA aumentaron en un 39% y 23%, respectivamente.

En línea con lo anterior, Pérez explicó que, “a nivel regulatorio, la principal diferencia fue que en la administración Boric hubo dos modificaciones al Reglamento del SEIA y se dictaron más criterios y guías técnicas que en la administración Piñera II. En cuanto a resultados concretos, la administración Boric aprobó menos proyectos, con mayores tiempos de tramitación, tanto DIA como en EIA, aunque por un monto total de inversión mayor en comparación a Piñera II”.

Imagen referencial.

El abogado precisó que se pueden hacer cambios y acelerar los trámites ambientales “sin necesidad de reforma legal”. En este sentido, dijo que la clave está en “focalizar el debate técnico únicamente donde se concentran los impactos ambientales de los proyectos, filtrar todas las observaciones de los servicios que no tengan relación directa con ellos, atacar el problema de los tiempos de suspensión, y asegurar que criterios y guías técnicas cumplan tres condiciones copulativas: resguardar el medio ambiente, incrementar la seguridad jurídica y disminuir los tiempos de tramitación de proyectos que se sometan a sus estándares”.

En este sentido, aseguró que el principal desafío para la administración de José Antonio Kast será, “sin duda, revertir con herramientas de gestión la tendencia al alza de los tiempos de aprobación de proyectos, sin disminuir los estándares de protección ambiental e incrementando la previsibilidad técnica de la evaluación ambiental”.

Descargos

Desde el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) señalaron que, durante el año 2025, se ha registrado una disminución en los tiempos de tramitación para ciertos megaproyectos de inversión. Esta reducción se observa en proyectos específicos aprobados en 2025, cuyos tiempos de tramitación fueron comparados con el promedio anual. Según el análisis, los días totales de tramitación en el SEIA se han acortado en función de las características de cada iniciativa.

“Tal es el caso del Megaproyecto (EIA) Línea de Transmisión Eléctrica HVDC Kimal - Lo Aguirre ($1.480 MMU/ Interregional), que contó con una tramitación de 744 días totales, respecto del promedio anual de tramitación 2025 de 1.024 días, reduciendo en 27% aproximadamente los días totales de tramitación”, dicen el Servicio.

Es el proyecto más grande que ha evaluado el Servicio de Evaluación Ambiental en términos de extensión, con 1.346 kilómetros, involucra cinco regiones (Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana), 28 comunas y 12 provincias. Para esta iniciativa de gran envergadura y complejidad, el SEA destinó un equipo especial de evaluación de cerca de 20 profesionales, entre evaluadores, especialistas, abogados, a lo que se sumaron otros 20 funcionarios y funcionarias para tareas de participación ciudadana, con el fin de que este proyecto fuera evaluado con el más alto estándar, cumpliendo con toda la normativa ambiental vigente. Esta evaluación requirió de la realización de una de las participaciones ciudadanas más grandes de su historia en cuando a extensión territorial desarrollando 183 actividades en 32 comunas, con la participación de 2.200 personas que presentaron 16.700 observaciones.

Otro ejemplo de este análisis incluye el Megaproyecto (EIA]) Volta - Planta de Hidrógeno y Amoníaco Verde ($2.500 MMU/ región de Antofagasta), cuya tramitación alcanzó los 652 días totales y que, en relación con los 1.024 días totales promedio de tramitación anual de EIA 2025, arroja una disminución aproximada del 36%.