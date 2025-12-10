Trama bielorrusa: Millonario juicio entre Codelco y Movitec se enreda por designación de nuevo árbitro

Machali, 11 de julio 2025. Conmemoracion de los 54 años de la nacionalizacion del cobre en El Teniente de Codelco comuna de Machali Javier Salvo/Aton Chile

La muñeca bielorrusa tiene, como las muñequas matrioskas, varias capas. Una de ellas está en el origen de las actuaciones irregulares que se le reprochan a la ex ministra Ángela Vivanco: el conflicto que enfrenta a Codelco y Movitec.

Las dos empresas protagonizan un millonario conflicto desde hace más de tres años, disputa que han llevado a la justicia ordinaria, pero que también tiene un enfrentamiento central en otra sede: un arbitraje iniciado al amparo de la Cámara de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). Y ahí ha habido novedades: hace pocas semanas, el árbitro a cargo desde abril de 2023 renunció y de inmediato fue designado su sucesor, quien aceptó y luego declinó la nominación. Por ahora, no hay juez a cargo.

En marzo de 2021, el Consorcio Belaz Movitec Spa (CBM), formado por la bielorrusa Belaz y la chilena Movitec, se adjudicó una licitación para remoción de tierra y construcción de caminos en Rajo Inca, la división Salvador. Codelco constató al poco andar “brechas asociadas a las metas de gestión”, produciendo un retraso de 12 meses en las obras y un deterioro de producción de hasta 100 mil toneladas, según denunció. Por esa razón, puso término anticipado al contrato, a inicios de 2023. De ahí vinieron las disputas judiciales.

El consorcio privado recurrió a tribunales para conseguir liberar fondos retenidos y exigir la restitución de sus maquinarias. Y en abril, Codelco activó un arbitraje para exigir el pago de perjuicios. La CAM designó entonces para dirimir ese conflicto a un abogado inscrito en sus registros: Francisco Aninat, abogado de la Universidad de Chile y magíster en políticas públicas de la Universidad de Chicago, quien trabajó cuatro años en Jones Day, oficina de Washington, y desde 2013 está en BES Abogados. A fines de este año, sin embargo, deja ese bufete y se suma a Aninat Abogados.

En ese conflicto arbitral, Codelco reclamó al consorcio el pago de perjuicios por $70.836 millones. Y el consorcio Belz Movitec respondió con una demanda reconvencional de 4.457.529 UF (unos $ 158.700 millones a la fecha de la demanda).

En un inicio, el grupo privado fue representado por los abogados Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silber. Los dos primeros se encuentran hoy en prisión preventiva por su relación con este mismo caso: recursos judiciales que fueron zanjados por la sala que integraba y en algunos casos, presidía, la ex ministra Ángela Vivanco, por los que, según la Fiscalía, la exjueza recibió pagos indebidos.

En el juicio arbitral, el consorcio CBM cambió luego de representante: asumió el abogado Marcelo Castillo. Y a fines de 2023 se sumó, a la etapa de conciliación, el abogado Humberto del Río Herane. Actualmente, la presentación del consorcio estpa en manos de Del Río y Jorge Navarrete Poblete, socios de desde marzo de 2024 del estudio Tr3s Abogados. Ambos tiene patrocinio en la causa, pero Del Río es el litigante oficial. Codelco, por su parte, es representada en ese juicio privado por el abogado Raimundo Labarca, socio de Vergara, Labarca, Parodi.

Pero en otro giro relevante, el árbitro Francisco Aninat dejó la causa a fines de noviembre. La tramitación se encontraba avanzada y estaban en la parte final de la presentación de pruebas, dicen quienes conocen el caso.

Según trascendió, Aninat comunicó a la CAM su renuncia amparado en el Código Orgánico de Tribunales. El artículo 240 de ese cuerpo legal establece que las obligaciones de los árbitros cesan, además de por un acuerdo de las partes, enfermedad o ausencia, “si fueren maltratados o injuriados por alguna de las partes”. Y esta habría sido la causal de la renuncia de Aninat, quien apuntó a actuaciones hostiles de la defensa del consorcio Belaz Movitec.

“Es muy poco habitual”, dice un jurista sobre la renuncia de Aninat y, sobre todo, por la causal invocada.

Nuevo árbitro

Ante la renuncia del abogado Aninat, el CAM debió designar un nuevo árbitro. La decisión fue adoptada por su Consejo el 27 de noviembre y designó a Pedro Hernán Águila, abogado de la Universidad Católica, socio de Águila Abogados y miembro de nóminas arbitrales del CAM, la Corte de Apelaciones de Santiago y las comisiones arbitrales del MOP.

Su dsesignación fue comunicada a las partes la semana pasada y causó extrañeza en la defensa de Codelco. Águila fue abogado integrante de la Corte Suprema por tres años, entre 2021 y 2023, y en esa condición, participó en numerosas causas, integrando sala con los ex ministros Ángela Vivando y Sergio Muñoz, entre otros. Y entre ellas Águila había tenido participación en al menos una de las resoluciones ligadas a la causa que enfrentó a Codelco y Movitec: un incidente de nulidad promovido por la minera estatal y rechazado en julio de 2023 por cinco votos a cero. Y donde fue el redactor del fallo. Con la acción judicial denegada, Codelco intentaba objetar el recurso de protección que la había obligado a liberar, en favor de Movitec, fondos retenidos por unos $ 17 mil millones.

Águila aceptó la designación del CAM el 1 de diciembre, en un documento en el que declaró ser independiente e imparcial, pero en el que además reveló su presencia en el citado fallo que involucraba a ambas partes. Por esa causal, Codelco pretendía impugnar su nominación. Pero aquello no ocurrirá. Una semana después de haber aceptado, el abogado cambió su decisión: este martes 9, comunicó a la CAM que declinaba asumir el mando de un caso complejo, controversial y millonario, sobre el cual está la lupa del mercado jurídico. El abogado habría resuelto dejar ese encargo para evitar malos entendidos por el conflicto de interés que significa volver a una causa en la que se involucró durante su paso por la Suprema.

Con ello, la CAM deberá designar un nuevo árbitro que dirima el conflicto y que lo retome donde la dejó Aninat. Y aunque estaba cercana a la dictación de un fallo, el nuevo juez árbitro podrá prorrogar el plazo máximo de dos años desde el inicio de la tramitación por otros seis meses.

La CAM podría resolver antes de que termine esta semana -probablemente este jueves- quien será el nuevo juez del conflicto Codelco-Movitec.