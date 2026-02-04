Tras históricas ganancias de Latam el mercado sigue apostando por sobreponderar la acción

Latam Airlines reportó este martes sus estados financieros al cierre del 2025, y para el mercado las cifras de la compañía estuvieron en línea con sus estimaciones, o incluso las superaron.

A diciembre la última línea mostró un alza de 50%, la que paso desde los US$977 millones en 2024, a US$1.460 millones.

En tanto, sus ingresos llegaron a US$14.495 millones, lo que significó un aumento de más de 11% en comparación al año anterior, cuando totalizó US$13.034 millones.

En un reporte enviado a sus clientes, Credicorp Capital ratificó su visión constructiva sobre la compañía, postura que se ve respaldada “por una demanda de viajes de pasajeros que ha demostrado ser más resiliente de lo esperado”.

Junto con ello, el banco de inversión destacó que Latam posee una estructura de costos operativos competitiva, “particularmente en costos de flota que respaldan la rentabilidad operativa a pesar de las limitaciones de capacidad”, así como “un costo de deuda significativamente menor tras una gestión exitosa de pasivos y una competencia más racional en el mercado interno brasileño”.

“Además, la fortalecida posición de caja de la compañía debería permitirle ofrecer atractivas rentabilidades en efectivo a los accionistas, ya sea mediante dividendos o recompras de acciones. Estimamos que la compañía podría superar los US$ 2.000 millones en el período 2026-2027 (equivalente a una rentabilidad por dividendo promedio de hasta el 7% anual entre 2026 y 2027)”, dijo la entidad.

Credicorp tiene una recomendación de comprar con un pecio objetivo de $30.

Por su parte, BCI destacó el “año histórico” de la compañía a pesar de “un escenario global que mantuvo acentuados niveles de incertidumbre durante gran parte del 2025, pero que sin embargo propinaron un impacto acotado en el mercado de Latinoamérica y el Caribe”.

“Esta resiliencia es la que destacamos como una de las bases para nuestra tesis de un 2026 favorable para la aerolínea, donde vemos crecimientos en ASK (asientos disponibles por kilómetro) consolidado de 9,1% a/a, incremento en ingresos por 7,5% año contra año, y una utilidad de US$ 1.557 millones”, dijo BCI.

Así, reiteraron su precio objetivo de $34 por cada papel y mantuvieron la recomendación de sobreponderar.

Bice Inversiones también mantuvo su recomendación de sobeponderar aunque su precio objetivo es de $27,5, un valor inferior al que actualmente transa la firma ($28,9).

En su reporte, la entidad destacó que Latam “continúa obteniendo resultados financieros excepcionales. Destacamos la solidez de los rendimientos reportados en todos los segmentos de pasajeros (+12,6% interanual en términos consolidados), lo cual resulta impresionante considerando el estancamiento en los costos de combustible para aviones”.

Por ello, indicaron que “dada la persistencia de esta tendencia y una valoración de 5,1 veces el Ebitda para 2026, creemos que LATAM Airlines sigue siendo una opción de entrada atractiva”.

Sostuvieron además que el Ebitda de US$1.129 millones estuvo en línea con sus expectativas y el consenso del mercado, mientras que la utilidad neta para el cuarto trimestre (US$484 millones) estuvo “por encima de nuestras estimaciones y las del mercado”.

A pesar de que sus resultados estuvieron por encima del mercado, la acción de Latam cae 0,48% a esta hora, transándose en $28,5.