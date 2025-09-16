SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Tribunal ambiental ratifica caducidad de permiso para proyecto Parque Eólico Chiloé

La iniciativa de la elétrica Ecopower considera una capacidad total instalada de 100,8 MW y una inversión estimada de US$250 millones.

Por 
Patricia San Juan
Carlos Castro - Europa Press

El Segundo Tribunal Ambiental rechazó la reclamación presentada por Ecopower en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, a través de la que buscaba validar la vigencia de la resolución de calificación ambiental favorable (RCA) de su proyecto de generación eléctrica Parque Eólico Chiloé.

El proyecto consiste en el montaje y operación de un parque eólico de 42 aerogeneradores de 2,4 MW de potencia cada uno, subestaciones eléctricas y una línea de transmisión de 28,1 km. La capacidad total instalada de la iniciativa es de 100,8 MW y considera una inversión estimada de US$250 millones.

Tras analizar los antecedentes de la causa, el Tribunal resolvió que la decisión de la SMA de invalidar su propia resolución a través de la cual había reconocido el inicio de ejecución del proyecto eléctrico se encuentra debidamente fundada.

El análisis de los antecedentes realizado por el Tribunal, tuvo como foco lo señalado por el instructivo del SEA que establece que un proyecto o actividad se entenderá por iniciado cuando el titular acredite la realización de gestiones o actos orientados al desarrollo de la etapa de construcción o la materialización de obras físicas, siempre que estas se ejecuten de manera sistemática, ininterrumpida y permanente.

Inicio del proyecto

La sentencia sostiene que, en su primera resolución, favorable al proyecto, la SMA realizó una consideración integral de todas las acciones informadas por Ecopower para dar cuenta del inicio de su proyecto. Luego, en el proceso de invalidación, el ente fiscalizador llevó a cabo un contraste de estos elementos y aquellos señalados por el Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural de Chiloé -solicitante de invalidación.

Esta revisión, agrega el fallo, llevó a que la Superintendencia finalmente decidiera dejar sin efecto la primera resolución, determinando que el proyecto no había dado cuenta del inicio.

Entre las acciones presentadas en 2020 por Ecopower y que luego fueron contrastadas por la SMA y el propio Tribunal Ambiental en la sentencia, se encuentran: la instalación de un container para bodega y oficinas; la instalación de un letrero, indicando el nombre del proyecto; el despeje del terreno; las solicitudes de los permisos ambientales sectoriales PAS 96 (ante el SAG) y PAS 102 (ante Conaf); los contratos de arriendo de los predios en que se emplazarían el parque eólico y la línea de alta tensión; y las gestiones presenciales para la constitución de la Fundación para el Desarrollo y los estatutos de la Fundación Parque Eólico Chiloé (compromisos contenidos en la RCA).

Tras la revisión del Tribunal indica que constató que las tres primeras acciones no resultaron efectivas; el PAS 96 fue devuelto con observaciones por el SAG y no fue reingresado; el PAS 102, no registra ingreso del plan de manejo y reforestación de especies nativas para ejecutar obras civiles; uno de los contratos de arriendo fue terminado por no pago; y la Fundación no habría estado legalmente constituida a la fecha en que fui informada a la autoridad.

En su sentencia el Tribunal considera que deben desestimarse las alegaciones relativas a una eventual falta de fundamentación del acto reclamado, toda vez que dicha resolución contiene una exposición razonada y suficiente de los antecedentes de hecho y de derecho que sustentan la decisión de invalidar el acto administrativo que originalmente había tenido por acreditado el inicio de ejecución del proyecto.

Más sobre:Tribunal AmbientalSMAEcopowerParque Eólico Chiloé

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Dólar cae a mínimos de cuatro años frente al euro, a la espera de la Reserva Federal

Camino a La Moneda frustrado, fin a la herencia DC y el portazo del Tricel: los episodios de Rincón en la política

“No hay nada personal”: Huenchumilla responde a los descargos de Rincón por fallo del Tricel que la excluyó de carrera senatorial

Fiscalía pide aumentar plazo de investigación del caso Monsalve por diligencias solicitadas por la defensa

Matthei en picada contra Delpiano por no calificar a la CAM como organización terrorista: “Absolutamente inaceptable”

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Lo más leído

1.
Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

2.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

3.
Martina Weil queda fuera de la final de los 400 metros planos por una centésima en el Mundial de Tokio 2025

Martina Weil queda fuera de la final de los 400 metros planos por una centésima en el Mundial de Tokio 2025

4.
Banco de Chile es el mayor acreedor en proceso de quiebra de emblemático bar cervecero de Ñuñoa

Banco de Chile es el mayor acreedor en proceso de quiebra de emblemático bar cervecero de Ñuñoa

5.
Villalobos quiere vacacionar en Costa Rica: Fiscalía impugna permiso para que general (R) se ausente previo a juicio por fraude

Villalobos quiere vacacionar en Costa Rica: Fiscalía impugna permiso para que general (R) se ausente previo a juicio por fraude

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

“Fui yo”: el mensaje de confesión que habría enviado Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

“Fui yo”: el mensaje de confesión que habría enviado Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Camino a La Moneda frustrado, fin a la herencia DC y el portazo del Tricel: los episodios de Rincón en la política
Chile

Camino a La Moneda frustrado, fin a la herencia DC y el portazo del Tricel: los episodios de Rincón en la política

“No hay nada personal”: Huenchumilla responde a los descargos de Rincón por fallo del Tricel que la excluyó de carrera senatorial

Fiscalía pide aumentar plazo de investigación del caso Monsalve por diligencias solicitadas por la defensa

Dólar cae a mínimos de cuatro años frente al euro, a la espera de la Reserva Federal
Negocios

Dólar cae a mínimos de cuatro años frente al euro, a la espera de la Reserva Federal

Tribunal ambiental ratifica caducidad de permiso para proyecto Parque Eólico Chiloé

Andina y Los Bronces: el “proyecto Ramsay” que será la cuarta mina más grande del mundo y que trajo a Chile al CEO de Anglo American

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita
Tendencias

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Cómo los aviones de la OTAN derribaron los drones de Rusia que entraron en Polonia, según datos de las rutas de vuelo

Cómo es el iPhone Air con los nuevos chips de Apple, iOS 26 y diseño delgado

Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. Arsenal por la Champions League
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. Arsenal por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Estudiantes por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Liga de Quito vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago
Finde

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Todos los Hombres del Presidente: cuando Robert Redford se obsesionó con el periodismo y el escándalo Watergate
Cultura y entretención

Todos los Hombres del Presidente: cuando Robert Redford se obsesionó con el periodismo y el escándalo Watergate

Muere a los 89 años Robert Redford, leyenda del cine

Habla la banda peruana Los Mirlos: “Nuestro sonido es absolutamente único”

Trump asegura que EE.UU. atacó una tercera embarcación cerca del Caribe
Mundo

Trump asegura que EE.UU. atacó una tercera embarcación cerca del Caribe

Ecuador declara el estado de excepción en 7 provincias por las protestas contra el fin del subsidio al diésel

Rusia bombardea una universidad en la ciudad ucraniana de Járkov

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse