Tribunal de Punta Arenas aplica millonaria multa a Nova Austral por entregar información falsa pero no suspende operaciones

El Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas condenó a la empresa salmonera Nova Austral al pago de una multa de 3 mil UTM (más de $150 millones), tras considerarla culpable de entregar información no fidedigna y fuera de plazo a Sernapesca.

Esto, luego que el año se revelara que la empresa ocultaba el real número de mortalidades que se producía en sus centros de cultivo en Magallanes, declarando en ese entonces a la autoridad fiscalizadora una tasa de mortalidad inferior a que realmente era.

Este hecho hizo que Sernapesca presentara una denuncia contra la empresa por entrega de información no fidedigna y fuera del plazo, y además les solicitó la máxima sanción posible conforme a la Ley de Pesca que equivale una multa de 3000 UTM, y a la suspensión de operaciones hasta por dos ciclos productivos.

Si bien el Tribunal acogió la denuncia y condenó a Nova Austral al pago de la multa, considerando que las infracciones constatadas constituyen una lesión grave al interés general, este no impulsó la suspensión de operaciones por dos ciclos productivos como lo dispone la ley. Todo bajo el argumento de que la empresa habría colaborado con el proceso y corregido sus procedimientos.

No obstante a eso, desde Sernapesca apelarán a la sentencia “porque creemos que no existen antecedentes que justifiquen que no se haya aplicado la suspensión de operaciones como lo ordena la ley, y además porque deben darse muestras concretas de parte de nuestra institucionalidad en el sentido que este tipo de comportamiento no es tolerable y, por ende, deben operar en su integridad las sanciones establecidas para evitarlo”, dijo Gallardo.