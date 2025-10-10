Trump anuncia un arancel adicional de 100% a China y controles en la exportación de software

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió su amenaza y anunció este viernes que impondrá un arancel adicional de 100% a China y controles en la exportación de software procedentes de Pekín a partir del 1 de noviembre.

Para justificar su decisión Trump dijo en un mensaje en Truth Social que China “a partir del 1 de noviembre de 2025, iba a imponer controles de exportación a gran escala en prácticamente todos los productos que fabrican, y algunos ni siquiera hecho por ellos. Esto afecta a todos los países sin excepción y era obviamente un plan ideado desde hace años”.

Añadió que “es imposible creer que China haya tomado tal decisión, pero lo han hecho y el resto es ya historia” y agregó que Pekín ha adoptado una posición comercial extremadamente agresiva.

Amenaza

Ya temprano Trump había amenazado con imponer un aumento masivo de aranceles a los productos chinos que ingresan a Estados Unidos en respuesta a las recientes acciones de Pekín, incluyendo un mayor control a la exportación de tierras raras.

Según Trump, China estaría enviando cartas a países de todo el mundo para detallar los elementos afectados, algo que para el líder estadounidense congestionaría los mercados.

En otro mensaje publicado anteriormente, el presidente indicó que pese a que tenía previsto reunirse con el presidente chino Xi Jinping durante la cumbre de la APEC que se realizará entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, ahora parece que no hay motivo para hacerlo.

Impacto en los mercados

La decisión de Trump se dio posterior al cierre de los mercados, pero la sola amenaza de imponer nuevos aranceles a la nación asiática ya había generado incertidumbre entre los inversionistas.

En Wall Street el índice S&P500 cerró con una fuerte caída de 2,71%, mientras que el industrial Dow Jones y el tecnológico Nasdaq perdieron 1,9% y 3,56%, respectivamente.

El impacto en los mercados también se sintió en Chile. El Ipsa cerró con una caída de 1,62%, dejando al principal selectivo accionario del país en 8.675,8. Por su parte, el dólar se empinó $10 hasta los $960.