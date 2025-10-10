SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Trump anuncia un arancel adicional de 100% a China y controles en la exportación de software

La medida se produce en respuesta a las recientes acciones de Pekín, incluyendo un mayor control a la exportación de tierras raras.

Por 
Europa Press
China anuncia nuevos aranceles para Estados Unidos MANDEL NGAN PEDRO PARDO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió su amenaza y anunció este viernes que impondrá un arancel adicional de 100% a China y controles en la exportación de software procedentes de Pekín a partir del 1 de noviembre.

Para justificar su decisión Trump dijo en un mensaje en Truth Social que China “a partir del 1 de noviembre de 2025, iba a imponer controles de exportación a gran escala en prácticamente todos los productos que fabrican, y algunos ni siquiera hecho por ellos. Esto afecta a todos los países sin excepción y era obviamente un plan ideado desde hace años”.

Añadió que “es imposible creer que China haya tomado tal decisión, pero lo han hecho y el resto es ya historia” y agregó que Pekín ha adoptado una posición comercial extremadamente agresiva.

Amenaza

Ya temprano Trump había amenazado con imponer un aumento masivo de aranceles a los productos chinos que ingresan a Estados Unidos en respuesta a las recientes acciones de Pekín, incluyendo un mayor control a la exportación de tierras raras.

Según Trump, China estaría enviando cartas a países de todo el mundo para detallar los elementos afectados, algo que para el líder estadounidense congestionaría los mercados.

En otro mensaje publicado anteriormente, el presidente indicó que pese a que tenía previsto reunirse con el presidente chino Xi Jinping durante la cumbre de la APEC que se realizará entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, ahora parece que no hay motivo para hacerlo.

Impacto en los mercados

La decisión de Trump se dio posterior al cierre de los mercados, pero la sola amenaza de imponer nuevos aranceles a la nación asiática ya había generado incertidumbre entre los inversionistas.

En Wall Street el índice S&P500 cerró con una fuerte caída de 2,71%, mientras que el industrial Dow Jones y el tecnológico Nasdaq perdieron 1,9% y 3,56%, respectivamente.

El impacto en los mercados también se sintió en Chile. El Ipsa cerró con una caída de 1,62%, dejando al principal selectivo accionario del país en 8.675,8. Por su parte, el dólar se empinó $10 hasta los $960.

Más sobre:ArancelesDonald TrumpChinaEstados Unidos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

En carta al Presidente Boric, diputados RN solicitan salida de ministra Orellana por caso Nabila Rifo

Formalizan a suspendido fiscal Carlos Palma por revelación de secreto en causa por tráfico de drogas: queda con arraigo nacional

Macron vuelve a nombrar a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro cuatro días después de su dimisión

Paro en terminal portuario de Valparaíso cumple 10 días y no tiene visos de concluir

Acusa falta de apoyo de la mesa nacional: diputada Marzán renuncia a la presidencia regional de Valparaíso del PPD

Nicolás Eyzaguirre estima que el ajuste fiscal de US$ 6.000 millones de Kast llevaría a Chile a una recesión

Lo más leído

1.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

2.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

3.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

4.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

5.
Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Decretan amenaza de tsunami para Antártica chilena por sismo de magnitud 7,8

Decretan amenaza de tsunami para Antártica chilena por sismo de magnitud 7,8

Anuncian maratón de 31 Minutos para este fin de semana: revisa los horarios de TV y streaming

Anuncian maratón de 31 Minutos para este fin de semana: revisa los horarios de TV y streaming

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

En carta al Presidente Boric, diputados RN solicitan salida de ministra Orellana por caso Nabila Rifo
Chile

En carta al Presidente Boric, diputados RN solicitan salida de ministra Orellana por caso Nabila Rifo

Formalizan a suspendido fiscal Carlos Palma por revelación de secreto en causa por tráfico de drogas: queda con arraigo nacional

Acusa falta de apoyo de la mesa nacional: diputada Marzán renuncia a la presidencia regional de Valparaíso del PPD

Trump anuncia un arancel adicional de 100% a China y controles en la exportación de software
Negocios

Trump anuncia un arancel adicional de 100% a China y controles en la exportación de software

Paro en terminal portuario de Valparaíso cumple 10 días y no tiene visos de concluir

Nicolás Eyzaguirre estima que el ajuste fiscal de US$ 6.000 millones de Kast llevaría a Chile a una recesión

Los daños que dejó el intenso sismo magnitud 7.4 en Filipinas este viernes
Tendencias

Los daños que dejó el intenso sismo magnitud 7.4 en Filipinas este viernes

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

Con lo mejor que tiene: revisa el once de la Roja para enfrentar a Perú
El Deportivo

Con lo mejor que tiene: revisa el once de la Roja para enfrentar a Perú

Alfredo Stöhwing advierte las graves consecuencias de un nuevo rechazo de los estados financieros de Blanco y Negro

Alemania consigue una revitalizadora goleada sobre Luxemburgo para tomar el liderato en su grupo eliminatorio

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Dënver le canta a las penas del mundo y el corazón en “A Pedacitos”: escúchalo aquí
Cultura y entretención

Dënver le canta a las penas del mundo y el corazón en “A Pedacitos”: escúchalo aquí

Sombra adelanta su segundo disco con el single “Para no regresar”: escúchalo aquí

Florencia Lira estrena “Lilit”: un regreso con luces, sombras y baile

Macron vuelve a nombrar a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro cuatro días después de su dimisión
Mundo

Macron vuelve a nombrar a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro cuatro días después de su dimisión

Las reacciones en Estados Unidos al Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado

Las dudas sobre el plan de paz para Gaza y la incertidumbre sobre cuánto puede perdurar

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida