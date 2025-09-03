SUSCRÍBETE
Un ascenso inesperado y una indemnización: los detalles de la relación entre el exCEO de Nestlé y su subordinada

La mujer -cuya identidad no ha sido revelada- habría sido promovida de manera "inesperada" en septiembre de 2023 a la jefatura de comunicaciones de Nestlé para toda Latinoamérica.

Olivia Hernández D.Por 
Olivia Hernández D.
Laurent Freixe, despedido de Nestlé por romance secreto. (IMAGEN DE ARCHIVO)

Cada vez se conocen más detalles de la relación que mantenía el exCEO de Nestlé, Laurent Freixe, con una subordinada y que llevó a su destitución el pasado lunes.

“El Consejo de Administración de Nestlé anuncia hoy el nombramiento de Philipp Navratil como director general de Nestlé, S.A., tras el despido de Laurent Freixe con efecto inmediato”, dijo la firma en un comunicado.

Su salida generó gran repercusión pública y abrió nuevamente el debate en torno al cumplimiento normativo de las empresas o compliance.

En ese contexto, se han ido conociendo más detalles sobre la relación laboral que tenían los protagonistas del escándalo en la compañía.

Según consignó la agencia EFE, diversos medios suizos han revelado que Freixe le dio a su subordinada directa, con quien mantenía una relación no informada, un importante cargo en Nestlé América Latina, cuando dirigía los negocios de la firma en esa región, y más tarde facilitó su salida de la empresa con una indemnización.

La mujer -cuya identidad no ha sido revelada- habría sido promovida de manera “inesperada” en septiembre de 2023 a la jefatura de comunicaciones de Nestlé para toda Latinoamérica.

Laurent Freixe fue despedido de Nestlé por romance secreto con subordinada.

Pero eso no es todo. El importante cargo que ocupó Freixe antes de ser nombrado CEO, como consejero delegado de la región latinoamericana entre 2022 y 2024, habría facilitado que la mujer saliera de la empresa tras 20 años en ella y con una indemnización.

Relación extramarital

De acuerdo al diario Blick, Freixe está casado con Agata Balcerowska, una ejecutiva de la empresa Publicis, una multinacional francesa de publicidad y relaciones públicas.

Según el medio europeo, la denuncia por la relación entre el ejecutivo y su subordinada fue realizada en mayo, y en una primera investigación interna el caso fue archivado. Sin embargo, se reabrió en julio tras informaciones exclusivas del blog financiero Inside Paradeplatz.

El francés estuvo 18 años en la empresa y uno como gerente general.

Logo de Nestlé

Freixe había llegado en reemplazo de Mark Schneide, quien renunció al cargo en agosto pasado y luego de ocho años en dicha posición. Schneide dio un paso al costado en medio de malos resultados en las operaciones de una de las firmas de alimentos más grandes del mundo.

“Era una decisión necesaria. Los valores y el gobierno corporativo de Nestlé son los sólidos cimientos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent sus años de servicio en Nestlé”, dijo el presidente de la firma, Paul Bulcke.

