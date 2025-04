“Va a correr sangre”: el informe de JP Morgan que elevó aún más probabilidad de recesión global

JPMorgan dijo este viernes que el riesgo de una recesión en Estados Unidos y el mundo entero este año aumentó del 40% al 60% debido a los aranceles recíprocos del presidente Donald Trump, quien impuso una tarifa base del 10% a todas las importaciones a Estados Unidos y aranceles más altos a docenas de otros países.

En un informe de investigación publicado este jueves, titulado “There will be Blood” (Va a correr sangre), el banco de inversión argumentó que otros mercados globales no serían lo suficientemente resilientes como para escapar de las fuerzas gravitacionales de una economía estadounidense en contracción, lastrada por los aranceles.

Al revisar sus pronósticos para 2025 por segunda vez en cinco semanas, JPMorgan dijo que fue tomado por sorpresa por la agenda “extrema” de la administración Trump simbolizada por la serie de fuertes aranceles de importación anunciados durante el llamado “Día de la Liberación” de Trump.

“Las políticas disruptivas de Estados Unidos han sido reconocidas como el mayor riesgo para las perspectivas globales durante todo el año”, dijeron los estrategas de JP Morgan, liderados por Bruce Kasman, añadiendo que la política comercial estadounidense se ha vuelto menos favorable a las empresas de lo previsto.

“Es probable que el efecto de este aumento de impuestos se amplifique a través de represalias, una caída en la confianza empresarial estadounidense y disrupciones en la cadena de suministro”, dijo Kasman. Sin embargo, Kasman espera que el impacto de los aranceles se vea “modestamente atenuado” por la perspectiva de nuevos recortes de tasas en Estados Unidos.

JPMorgan pronostica aún más riesgo de recesión mundial, similar a 2008

Otras casas de bolsa de Wall Street, incluidas Barclays y Deutsche Bank, también advirtieron que la economía estadounidense enfrenta un mayor riesgo de caer en una recesión este año si los nuevos gravámenes de Trump permanecen vigentes.

Existen muchas métricas que economistas e inversores utilizan para intentar predecir una recesión. La diferencia entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y diez años, por ejemplo, es una de las favoritas del mercado de bonos.