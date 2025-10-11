SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

“Va a ser un insumo importante”: Boccardo valora informe de Codelco tras fatal accidente en El Teniente

Sin embargo, el titular de la cartera de Trabajo enfatizó que las determinaciones finales de las causas saldrán de la investigación desarrollada por la Dirección del Trabajo y Sernageomin.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo Dedvi Missene

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, se refirió este sábado a los detalles del informe preliminar por parte de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) respecto a las causas que derivaron en el fatal accidente ocurrido en El Teniente el 31 de julio pasado y que dejó a seis trabajadores fallecidos.

A pesar que la versión final de esta investigación, desarrollada por un organismo externo, se espera para diciembre de este año, el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, compartió desde Londres esta semana algunos resultados preliminares de este trabajo.

En particular, según Pacheco, el informe preliminar arrojó dos conclusiones. Primero, que no existieron movimientos sísmicos menores que alertaran previamente el evento principal. En ese sentido, Pacheco aseguró: “El Cerro no habló”.

Peritajes tras accidente minero el 31 de julio en El Teniente

Por otro lado, aunque explicó que “se manejaron correctamente los protocolos de activación y manejo de la emergencia”, lo que permitió evacuar a los 2.500 trabajadores que estaban en la división, también mencionó que "la fortificación fue sobrepasada y tuvo consecuencias tremendamente dolorosas". Pacheco detalló que estaba preparada para eventos de hasta 1,5 Mw de magnitud, menor a los 4,3 Mw del ocurrido el día del accidente.

Boccardo, consultado sobre este asunto, primeramente recordó que desde el Ejecutivo se instalaron en el lugar para asegurar el rescate de los cuerpos y acompañar a las familias, además de explicar que esperaron a que los organismos competentes desarrollen su investigación para restablecer las faenas.

“Dicho eso, también hay que recordar que es la Dirección del Trabajo la titular que va a determinar cuáles fueron las causas, finalmente, que lamentablemente significaron la pérdida de las vidas de estos seis trabajadores, y es Sernageomin también la que tiene que determinar cuáles fueron las condiciones de la mina en términos operativos que llevaron, lamentablemente, a este trágico desenlace”, explicó la autoridad.

Tras ello, el ministro valoró que la cuprífera haya llevado a cabo una investigación externa que determine las causas del accidente.

“Evidentemente, este informe va a ser un insumo importante, pero en términos legales y técnicos son tanto la Dirección del Trabajo como Sernageomin los encargados de llevar adelante la investigación y determinar, finalmente, cuáles fueron las causas de daño”, concluyó al respecto.

Imagen referencial JAVIER SALVO/ ATON CHILE

Movilización nacional de trabajadores del SAG

El ministro del Trabajo también abordó esta jornada el anuncio de paralización nacional para el próximo lunes por parte de funcionarios del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), quienes acusaron una serie de acuerdos incumplidos por parte del Ministerio de Agricultura.

Al respecto, Boccardo explicó que desde la cartera de la que depende el SAG (Agricultura) le habrían informado que las asociaciones estarían en conversaciones con el ministerio.

“Esperamos, evidentemente, que esas conversaciones lleven a buen puerto y que, finalmente, estas medidas de paralización no se lleven adelante”, detalló.

Esperamos que sea el diálogo social, finalmente, y un acuerdo entre las partes los que permita, finalmente, destrabar esta situación, entendiendo que siempre el foco y el espíritu de este Gobierno ha sido fomentar el diálogo social y, finalmente, que las partes lleguen a acuerdos. Así que esperamos que, en estas horas que sabemos que están habiendo conversaciones, se pueda encontrar un buen acuerdo y, finalmente, evitar la medida de paralización”, concluyó al respecto.

Lee también:

Más sobre:Giorgio BoccardoMinisterio del TrabajoCodelcoAccidenteEl TenienteSAGParalizaciónAgricultura

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Joe Biden se somete a radioterapia para tratar su cáncer de próstata

Chile valora aprobación de primera fase del acuerdo de paz en Gaza y llama a avanzar en solución integral

Plan de Reconstrucción alcanza 53% de avance y completa 79 medidas en la región de Valparaíso

Matthei promete “recuperar” La Araucanía en un año: “Vamos a tener los enfrentamientos necesarios y van a haber daños colaterales”

Continúa la búsqueda de menor de edad desaparecido en Santiago: se dirigía al liceo Darío Salas cuando se perdió su rastro

EE.UU. anuncia su apoyo al nuevo Presidente de Perú, José Enrique Jerí

Lo más leído

1.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

2.
Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

3.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

4.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

5.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a México vs. Argentina por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Argentina por el Mundial Sub 20

Junaeb habilita capturador fotográfico en línea para obtener la TNE de forma más rápida y segura

Junaeb habilita capturador fotográfico en línea para obtener la TNE de forma más rápida y segura

Dónde y a qué hora ver a España vs. Colombia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a España vs. Colombia por el Mundial Sub 20

Chile valora aprobación de primera fase del acuerdo de paz en Gaza y llama a avanzar en solución integral
Chile

Chile valora aprobación de primera fase del acuerdo de paz en Gaza y llama a avanzar en solución integral

Plan de Reconstrucción alcanza 53% de avance y completa 79 medidas en la región de Valparaíso

A qué hora y dónde ver a México vs. Argentina por el Mundial Sub 20

“Va a ser un insumo importante”: Boccardo valora informe de Codelco tras fatal accidente en El Teniente
Negocios

“Va a ser un insumo importante”: Boccardo valora informe de Codelco tras fatal accidente en El Teniente

CAF amplía línea de crédito a BancoEstado para impulsar pymes y proyectos verdes

“El cerro no habló” y “la fortificación fue sobrepasada”: El primer informe de Codelco sobre las causas del fatal accidente en El Teniente

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025
Tendencias

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Histórico jugador del Manchester United sorprende con aparición en partido entre Magallanes y Santiago Morning
El Deportivo

Histórico jugador del Manchester United sorprende con aparición en partido entre Magallanes y Santiago Morning

“El entrenador más importante de nuestra historia”: Betis elogia a Pellegrini en medio de los rumores por su continuidad

Dónde y a qué hora ver a México vs. Argentina en el Mundial Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Los 25 años de Amores Perros en voz de sus mentores: “Hay un músculo que no ha envejecido”
Cultura y entretención

Los 25 años de Amores Perros en voz de sus mentores: “Hay un músculo que no ha envejecido”

Ruidosa llega con su edición más ambiciosa en el regreso de los shows al Parque O’Higgins

Limpia: La Exiliada del Sur

Joe Biden se somete a radioterapia para tratar su cáncer de próstata
Mundo

Joe Biden se somete a radioterapia para tratar su cáncer de próstata

EE.UU. anuncia su apoyo al nuevo Presidente de Perú, José Enrique Jerí

El Vaticano espera que premio Nobel de la Paz a Machado ayude a Venezuela “a redescubrir el camino de la democracia”

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen