OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Pulso

Ventas de autos nuevos caen en octubre, pero se mantienen proyecciones para 2025

La ANAC señaló que la baja refleja que hubo un adelantamiento de compras automotrices realizadas en septiembre, tanto para aprovechar el nuevo año/modelo como por el cambio normativo de emisiones hacia Euro 6c.

Por 
Patricia San Juan
Ventas de autos nuevos caen en octubre, pero se mantienen proyecciones para 2025. Andres Perez

Tras anotar en septiembre su mayor nivel desde inicios de 2023, las ventas de autos nuevos cayeron en octubre. Según datos recabados por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) desde el Registro de Vehículos Motorizados (RVM) del Registro Civil, las ventas anotaron un descenso interanual de 14,8% en el mes, con 23.531 unidades comercializadas, su nivel más bajo desde febrero.

La ANAC señaló que la caída refleja que hubo un adelantamiento de compras automotrices realizadas en septiembre, tanto para aprovechar el nuevo año/modelo como por el cambio normativo de emisiones hacia Euro 6c.

Con estos resultados en los primeros 10 meses del año las ventas de vehículos livianos y medianos totalizaron 255.401 unidades, superiores en 2,4% a las del año anterior.

En lo que va de 2025 las categorías de vehículos SUV registran un crecimiento de 6,8% con 130.335 unidades; las camionetas pick-up suben 3,4% con 51.583 inscripciones, y los vehículos comerciales aumentan 6,5% con 27.503 modelos inscritos. El único retroceso corresponde a los vehículos de pasajeros, con una baja de 10,7%, en desmedro de la preferencia por los modelos SUV.

Proyecciones para el año

“El desempeño ponderado de los meses de octubre y de septiembre, que promedia 27.700 unidades entre ambos, es superior al promedio anual de 25.540 vehículos, lo que nuevamente ratifica que la última parte del año suele ser la de mayor actividad comercial en el sector automotor”, dijo la ANAC.

Con este resultado los especialistas en el mercado automotor Forescast consultores mantuvieron su proyección en torno a las 310 mil unidades que serían comercializadas en 2025, cifra mayor levemente mayor a la del año anterior, con lo que se anotaría el primer aumento en dos años.

En 2022, las ventas de vehículos nuevos livianos y medianos llegaron a 426.777 unidades, el último año que el mercado mostró un alza anual. En 2023, la cifra bajó a 313.865 unidades vendidas y el 2024 volvió a descender, ese año se vendieron 302.366 unidades, lo que significó una caída de 3,7% respecto al 2023.

Marcas asiáticas

En cuanto al origen las ventas siguieron siendo lideradas por las marcas asiáticas. Así en lo que va del año las chinas representaron un 31,3% del total, seguidas por las de Japón y Corea, con 26,9% y 14,1% de participación cada una.

Las marcas más vendidas en el mes fueron Hyundai con 8,6%. Toyota con 7,4% y Chevrolet con 6,2%.

Más sobre:Mercado automotorIndustria automotrizAutosAutos nuevosVentas de autos nuevosANAC

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Futuro del financiamiento universitario: exministro Bitar urge avanzar con el FES y Cuech propone cambios clave al proyecto

La Corte Suprema de Estados Unidos se muestra escéptica respecto a la legalidad de los aranceles de Trump

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja

AES Andes cierra cuantioso financiamiento para realizar proyecto híbrido Pampas y proyecta operarlo a fines de 2027

OS9 de Carabineros investiga desaparición de estudiante universitaria de Temuco

Historia de horror en Ñuble: dictan presidio perpetuo para padres y cuñado de niña que murió en hospital de Chillán

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

3.
Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

4.
Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

5.
A qué hora y dónde ver a Francia vs. Chile por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Francia vs. Chile por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Servicios

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Inter vs. Kairat Almaty por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Inter vs. Kairat Almaty por la Champions League en TV y streaming

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados
Chile

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

Futuro del financiamiento universitario: exministro Bitar urge avanzar con el FES y Cuech propone cambios clave al proyecto

OS9 de Carabineros investiga desaparición de estudiante universitaria de Temuco

La Corte Suprema de Estados Unidos se muestra escéptica respecto a la legalidad de los aranceles de Trump
Negocios

La Corte Suprema de Estados Unidos se muestra escéptica respecto a la legalidad de los aranceles de Trump

AES Andes cierra cuantioso financiamiento para realizar proyecto híbrido Pampas y proyecta operarlo a fines de 2027

Una de las mayores empresas en Chile ligada al acero pide su reorganización para evitar la quiebra

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja
Tendencias

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cómo fue la intercepción de un narcosubmarino que transportaba cocaína en el Atlántico

En vivo: la U se pone al día ante Everton en un duelo clave para los cupos internacionales y la lucha por el descenso
El Deportivo

En vivo: la U se pone al día ante Everton en un duelo clave para los cupos internacionales y la lucha por el descenso

Manuel Pellegrini le hace un nuevo guiño a la Roja: “Mi sueño es retirarme como técnico de Chile en el Mundial”

Mundial Sub 17: Canadá supera a Uganda en el grupo de la Roja

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Con el diseño listo y el consentimiento de los vecinos: así se alista el primer memorial de Andrés Bobe de La Ley
Cultura y entretención

Con el diseño listo y el consentimiento de los vecinos: así se alista el primer memorial de Andrés Bobe de La Ley

AC/DC revela precios y ubicaciones de su show en Chile: sólo habrá localidades en cancha

Prime Video revela el tráiler de la película 31 Minutos: Calurosa Navidad: puedes verlo aquí

Cómo se vive el cierre del gobierno federal más largo en la historia de EE.UU.
Mundo

Cómo se vive el cierre del gobierno federal más largo en la historia de EE.UU.

Trump achaca las derrotas electorales republicanas al “shutdown” y arremete contra los demócratas

Detienen al hombre que tocó sin su consentimiento a la presidenta Sheinbaum en Ciudad de México

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso