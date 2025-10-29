SUSCRÍBETE
Ventas del comercio minorista en la Región Metropolitana bajan en septiembre y se enfría el balance del año

De acuerdo con el análisis realizado por la gerente de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, se espera que las ventas repunten en el cuarto trimestre, apoyadas por los eventos comerciales de fin de año y el impulso del turismo.

Olivia Hernández D. 
Olivia Hernández D.
Foto: Andres Perez

Las ventas del comercio minorista de la Región Metropolitana marcaron una caída de 0,8% en septiembre, según el índice que elabora cada mes el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC).

De esta manera, los primeros 9 meses del año acumulan un crecimiento real de 1,2%.

En cuanto al tercer trimestre del año (julio-septiembre), el índice presencial marca un alza anual de 1,4%, cifra marginalmente superior al segundo trimestre y, respecto a los trimestres móviles, este último periodo se desacelera levemente frente al resultado anterior.

Los resultados de septiembre se vieron afectados por una combinación de efectos estacionales, como el calendario de Fiestas Patrias y feriados irrenunciables, junto con el desfase del evento Cyber, que el 2024 comenzó el 30 de septiembre, incrementando las compras de ese mes, versus este 2025 que se realizó en el mes de octubre.

En cuanto a las proyecciones para el cierre de año, se espera que las ventas repunten en el cuarto trimestre, apoyadas por los eventos comerciales de fin de año y el impulso del turismo, aunque las bases de comparación serán más exigentes dada la fuerte temporada navideña de 2024, precisan desde la CNC.

Foto: Andres Perez

Evolución por categorías

Por categoría, destaca solo vestuario con un crecimiento frente a igual mes de 2024, mientras que las demás categorías marcan bajas de distinta magnitud.

En detalle, vestuario marcó un crecimiento de 9,1% real anual, donde destaca vestuario mujer con un alza de 20,5%, seguido por vestuario hombre con un alza de 5% y vestuario infantil con un nulo crecimiento.

Calzado, por su parte, registró una baja de 6,5% en el mes de septiembre. De esta manera, la categoría vestuario acumuló en el periodo enero-septiembre un alza de 6,4% y calzado una baja del 5%.

Línea hogar evidenció en el noveno mes del año una baja anual de 2% y muebles una caída de 1,6%. En consecuencia, las categorías acumulan a septiembre un crecimiento del 3,8% en el caso de línea hogar, mientras que muebles cierra con una caída del 4,1%.

Artefactos eléctricos marcó un alza de 1,1% durante septiembre, con línea blanca y electrodomésticos creciendo 5,2% y 9,2% respectivamente, mientras que la categoría de electrónica evidencia una baja de 9,5%. De esta manera, el rubro cierra el periodo enero-septiembre con un incremento real anual de 2,6%.

Por último, la línea tradicional de supermercados registró una baja de 3,9% en sus ventas en septiembre. De esta manera, en el acumulado enero-septiembre, la categoría presenta una baja de 0,3%.

