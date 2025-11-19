Vinilit, firma dedicada a la venta de adhesivos y tuberías de PVC, anuncia que deja Chile tras casi 50 años

Vinilit dice adiós a Chile tras iniciar sus operaciones en 1978, cuando el grupo Etex de Bélgica inició las operaciones en territorio nacional. La firma se dedica a la comercialización de tuberías de PVC y adhesivos vinculados al paso de fluidos como el agua.

“Tras un análisis regional y considerando las complejas condiciones actuales en nuestro país, hemos tomado la difícil decisión de cesar las operaciones de Vinilit by Aliaxis en Chile”, dijo la firma en una comunicación a sus clientes.

La firma es controlada por Aliaxis después de que esta adquirió en 2003 un 40% de la propiedad de Vinilit y en 2012 concretó el resto de las compras de acciones al grupo Etex.

Aliaxis es una empresa con sede en Bélgica que nació en 1940 con operaciones en más de 10 países, con firmas también dedicadas a los accesorios plásticos y tuberías para el paso de fluidos, entre otros insumos para la construcción.

Sobre el futuro de sus operaciones en Chile en el contexto de su salida, la firma comentó a sus clientes que “queremos asegurarles que cumpliremos íntegramente con todos los compromisos adquiridos con nuestros clientes, proveedores y colaboradores”.

“El proceso de cierre se realizará de manera gradual, y en los próximos días les comunicaremos los plazos, mecanismos y canales que utilizaremos para garantizar una transición ordenada”, agregó.

En sus palabras al cierre, la firma comentó que “agradecemos profundamente la confianza y preferencia que nos han brindado durante todos estos años, permitiéndonos ser su socio comercial en Chile”.