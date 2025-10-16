SUSCRÍBETE
Von Appen dice que es irresponsable levantar el tema de la "paz social" en relación a los candidatos presidenciales

"Yo lo encuentro una irresponsabilidad en las personas que levantan ese tema, porque como que suena que algunos quieren eso", dijo el presidente de Ultramar y expresidente de la Sofofa.

Emiliano Carrizo 
Emiliano Carrizo
14 Diciembre 2022

El empresario portuario y expresidente de la Sofofa, Richard von Appen, estimó que no se debe dar pie a discutir si la “paz social” está garantizada, o no, de ganar uno u otro candidato presidencial.

“Yo lo encuentro una irresponsabilidad en las personas que levantan ese tema, porque como que suena que algunos quieren eso. Esto es inaceptable“, dijo el presidente de Ultramar en entrevista con radio Infinita.

Von Appen apuntó que los problemas sociales se deben dar en el contexto del debate parlamentario y no “en las calles”.

“Lo que hay que hacer es resguardar la institucionalidad y resolver esto en forma pacífica. Y para eso están los instrumentos que nos entrega nuestro Estado de derecho y la institución de la democracia”, resaltó.

Al ser consultado sobre la figura de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, Von Appen valoró su figura. “Da esperanzas de que en el Estado sí se pueden hacer bien las cosas”, comentó.

Sin embargo, el empresario resaltó que no solo en el Estado existen problemas. “La verdad es que el problema que tenemos es muy amplio en la sociedad, no es solamente en el Estado, también en las empresas privadas y también en nuestra sociedad en general”, dijo.

“Nosotros, para resguardar la institucionalidad, tenemos que comportarnos (...) Yo creo que Dorothy Pérez ha traído como un nuevo aire. Ella tiene que cumplir su labor como contralora, y así hay muchas personas en el sector público que tratan de hacer bien las cosas, lo que pasa es que no son visibles”, agregó.

Permisos sectoriales

Respecto al temas de las inversiones, el empresario se mostró sus reparos al contexto para impulsar las inversiones. “La permisología está ahogando la iniciativa empresarial (...) tenemos que diseñar buenas políticas públicas, confiando en que la gente, y yo creo que la mayoría de los empresarios y emprendedores quieren hacer bien las cosas, confiar en que van a hacer eso y obviamente con los controles que tiene que haber”, comentó.

Ante este contexto, el empresario destacó el trabajo del gobierno del Presidente Gabriel Boric en la materia, principalmente a la labor del hoy ministro de Hacienda y ex jefe de la cartera de Economía de la actual administración, Nicolás Grau. “El ha hecho un esfuerzo para unirse y para buscar ir resolviendo (la permisología). Esto viene ya de varios gobiernos anteriores también, apuntó.

“Yo creo que se está haciendo un esfuerzo en ese sentido, porque el crecimiento ha vuelto a estar de forma bastante central dentro de las propuestas de los distintos candidatos, lo cual es correcto, no es lo único, pero es importante para poder dar oportunidad a las personas”, añadió.

Sobre el trabajo del Ejecutivo, el empresario también comentó que “con esto también de la permisología se está buscando de cómo poder, sin bajar los estándares, de dar mayor agilidad, porque hoy el nivel de incertidumbre que hay, respecto a si a uno le aprueban o no (el proyecto), y la inversión que uno hace en el inter tanto, está llevando a que muchos proyectos se congelan o se cancelan”.

