Walmart se alza como un ganador de la pandemia con aumento de 97% en ventas de comercio electrónico

Aunque con un perfil más bajo que el de Amazon y otras gigantes tecnológicas, Walmart ha pollo salir más fortalecida de lo que estaba previo a la crisis el coronavirus. Así lo muestran sus ingresos netos del segundo trimestre, que aumentaron a US$ 6.480 millones, o US$ 2,27 por acción, desde US$ 3.610 millones, o US$ 1,26 por acción, un año antes.

El incremento obedece principalmente a las ventas de comercio electrónico de Walmart en EE. UU., que se dispararon 97% en relación al mismo periodo del año anterior. El claro éxito del área, que también celebra el ascenso de modalidades como la entrega en un día y la compra en tienda cercana, llevó a que la compañía anunciara además que lanzará un servicio de membresía para el comercio online.

“Nuestros clientes pasaban mucho más tiempo en casa que experimentamos fuertes ventas en categorías como televisores, computación y hogar conectado”, dijo el CEO Doug McMillon en una conferencia telefónica. Con muchos restaurantes que enfrentan restricciones, “las familias continúan preparando más comidas en casa y nuestro negocio se ha beneficiado de esa tendencia”, consigna The Wall Street Journal.

Cabe destacar que el reporte también mostró la solidez de compañía en las ventas en sus mismas tiendas, que en el periodo abril-junio, el más complejo en términos de la pandemia, crecieron 9,3%, impulsadas por las compras de alimentos y mercancías en general.

Según detalla la compañía, en el informe publicado esta mañana, en el marco de los confinamientos para evitar los contagios por coronavirus, sus clientes optaron por comprar con menos frecuencia pero en más cantidad cuando lo hicieron. De esta manera, mientras las transacciones registraron un descenso de 14%, el monto de la boleta promedio anotó un salto de 27%.

Estos datos contrastan con el resultado de la compañía a nivel internacional, área en el que los ingresos se redujeron 6,8% a US$ 27.200 millones. Por otra parte, el gigante minorista también informa que tuvo costos relacionados con el Covid-19 de alrededor de US$ 1.500 millones, lo que incluye la contratación de más de 400.000 trabajadores por hora en Estados Unidos para cumplir con los pedidos en línea, limpiar las tiendas y almacenar los estantes.