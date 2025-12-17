SUSCRÍBETE POR $1100
    Warner Bros pide rechazar oferta de Paramount apelando a la falta de garantías de éxito: “Debilitaría a Hollywood”

    “Ninguna de estas razones sorprenderá a Psky", dijo Warner Bros. Discovery en una carta a sus accionistas para que apoyen el acuerdo con Netflix.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Warner Bros. Discovery y Paramount Skydance (Psky) están utilizando todas las herramientas para lograr sus objetivos en el proceso de venta de la línea de estudios de cine y servicio de streaming de WBS. La primera busca que se cierre el acuerdo con Netflix y la segunda espera irrumpir en la lucha vía una oferta hostil.

    Tras conocerse la compraventa entre WBS y Netflix, Paramount lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) por US$108.400 millones, superior al acuerdo de US$72.000 millones de Netflix.

    “Hemos realizado otra revisión y hemos determinado que la oferta pública de adquisición de Psky sigue siendo inferior a la fusión con Netflix. La junta directiva sigue recomendando unánimemente la fusión con Netflix y que usted rechace la oferta de Psky y no ofrezca sus acciones", dijo en una carta a sus accionistas, donde apuntó a la viabilidad de que tenga éxito la propuesta de Psky.

    La directiva de WBS apeló a que “la oferta de Psky ofrece un valor insuficiente e impone numerosos y significativos riesgos y costos a WBD”. 

    Ninguna de estas razones sorprenderá a PSKY, dada nuestra clara y reiterada retroalimentación sobre sus seis propuestas anteriores”, añadió sobre el plan del actual controlador de Chilevisión -que pactó la venta de la unidad chilena a Vytal Group de Tomás Yankelevich-.

    Además, donde resalta su punto, es de cara al futuro. La firma apunta al valor que tendrá Discovery Global, lo que se quedará tras la venta a Netflix, que incluirá marcas de televisión de entretenimiento, deportes y noticias de primer nivel a nivel mundial, como CNN, TNT Sports en EE. UU. y Discovery, canales de televisión abierta en toda Europa y productos digitales como Discovery+ y Bleacher Report.

    “El valor adicional de las acciones de Discovery Global y la oportunidad de participar en el potencial crecimiento futuro tras la separación de Discovery Global de WBD. Todo el consejo de administración confía en nuestra recomendación de que Netflix representa la mejor vía de creación de valor para los accionistas”, comentó.

    Las críticas a Paramount

    Sobre los reparos contra Psky, WBD apuntó al rol que le dieron a la familia Ellison, que está liderada por Larry Ellison, cofundador de Oracle y una de las fortunas más grandes del mundo. Otro actor importante de esta familia es David Ellison, CEO de Psky tras comprar vía Skydance Media a Paramount.

    Psky ha engañado constantemente a los accionistas de WBD al afirmar que su propuesta de transacción cuenta con el respaldo total de la familia Ellison. No es así, y nunca lo ha sido”, agregó.

    “La propuesta más reciente de PSKY incluye un compromiso de capital de US$40.650 millones, para el cual no existe ningún tipo de compromiso por parte de la familia Ellison. En su lugar, proponen que se apoye en un fideicomiso revocable desconocido y opaco para garantizar la financiación de este acuerdo crucial”, agregó.

    Larry Ellison, cofundador de Oracle. Fuente: Oracle

    WSB acusó de que el plan de Psky tenía “lagunas, vacíos legales y limitaciones” que pondrían en riesgo a los accionistas.

    “El fideicomiso revocable y Psky han acordado que la responsabilidad del fideicomiso por daños, incluso en el caso de un incumplimiento intencional, se limitaría al 7% de su compromiso (US$2.8 mil millones en una transacción de US$108.4 mil millones). Por supuesto, el daño a WBD y sus accionistas si el fideicomiso o Psky incumplieran sus obligaciones de cerrar una transacción probablemente sería muchos múltiplos de esta cantidad”, añadió.

    Otra de las razones fue la situación financiera de Psky, donde apeló al alto nivel de deuda que tendría la firma y el impacto en el flujo de caja. “Dichos niveles de deuda reflejan una estructura de capital arriesgada”, resaltó.

    Además, puso sobre la mesa “la calificación crediticia igual o superior a la de ‘basura’ otorgada por las dos principales agencias de calificación”.

    De esta forma concluyó que la operación con Psky “debilitaría a Hollywood, no lo fortalecería”.

    WSB también comentó que mantuvo conversaciones con todas las partes de Psky durante tres meses, ,“incluyendo cuatro reuniones presenciales y comidas entre David Zaslav (CEO de WBD) y David y/o Larry Ellison, y brindamos múltiples oportunidades para que Psky presentara una propuesta superior a las de los demás licitantes, algo que Psky nunca hizo”.

    Photo by StillMoving.Net for Netflix

    Propuesta de Netflix

    Sobre Netflix, WBS estimó que cumple las condiciones para llegar a puerto, “sin necesidad de financiación de capital y con sólidos compromisos de deuda”.

    “La fusión con Netflix cuenta con el respaldo total de una empresa cotizada en bolsa con una capitalización bursátil superior a US$ 400.000 millones", resaltó.

    La junta también destacó que Netflix “otorga a los accionistas de WBD US$23,25 en efectivo, más US$4,50 en acciones ordinarias de Netflix (basado en un rango de cotización de entre $97,91 y $119,67 en el precio de la acción de Netflix al cierre).

    Warner Bros aún no ha fijado una fecha para la votación de los accionistas sobre el acuerdo, pero se espera que tenga lugar en algún momento de la primavera o principios del verano en Estados Unidos, dijo su presidente, Samuel Di Piazza, en una entrevista con CNBC.

