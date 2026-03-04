SUSCRÍBETE
    Wom alcanzó 100% de localidades conectadas que acordó con el CDE por proyecto 5G

    Entre los sitios más extremos, se encuentran: el Archipiélago de Juan Fernández, La Antártica, Rapa Nui, Caleta los Pozos, Tierra del Fuego, entre otros.

    Patricia San Juan
    La compañía de telecomunicaciones Wom informó este miércoles que en el marco del acuerdo firmado en octubre de 2025 con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), y tras recibir el último oficio con fecha 3 de marzo, el 100% de las 366 localidades obligatorias adjudicadas en el marco del proyecto 5G, ya cuentan con la autorización por parte de Subtel para dar conectividad a los sectores más extremos de Chile.

    Con esto, dijo, “la compañía consolida su presencia territorial con más de 6.300 antenas propias y reafirma su compromiso con la disminución de la brecha digital, llevando cobertura a comunidades y sectores que históricamente habían permanecido al margen de los grandes avances tecnológicos”.

    Precisó que las 366 localidades autorizadas, no solo implicaron el levantamiento de infraestructura crítica en contextos geográficos desafiantes, sino también, un trabajo de coordinación con diferentes autoridades, equipos técnicos y comunidades locales.

    Entre los sitios más extremos, se encuentran: el Archipiélago de Juan Fernández, La Antártica, Rapa Nui, Caleta los Pozos, Tierra del Fuego, entre otros.

    “Cada sitio construido es fundamental para el desarrollo social, digital y productivo del país, abriendo nuevas oportunidades en materia de educación, salud y emprendimiento local, entre otros servicios. Este hito va más allá del cumplimiento técnico, es una señal concreta de nuestro compromiso por acortar la brecha digital en beneficio de millones de personas”, afirmó María Paz Cerda, Chief Corporate Affairs Officer de Wom.

    El acuerdo

    A inicios de septiembre, tras un año de negociaciones, Wom y el Estado chileno llegaron a un acuerdo por los incumplimientos de la compañía de telecomunicaciones en el despliegue de la red 5G al que se comprometió. Estaba en juego tanto el cobro de boletas de garantía como los plazos para completar el proyecto y la eventual caducidad de la concesión por las faltas.

    En simple, Wom aceptó asumir el pago de compensaciones al fisco un total de US$53 millones (al tipo de cambio de esa fecha), terminar la red, para lo cual el acuerdo con el CDE le otorgó nuevos plazos, y retirar todas las acciones legales que derivaron del caso.

    Respecto al despliegue de la red, se estableció que Wom debía tener las 366 localidades obligatorias consideradas en la concesión operativas para marzo del 2026. De estas, la mayor parte se concentraba en la región de La Araucanía.

