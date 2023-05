Científicos descubren 10 mil desconocidos virus en pañales de un bebé: ¿qué tan terrorífico es?

Un equipo internacional de científicos que pasó cinco años estudiando la caca de 647 bebés daneses encontró algo sorprendente. Las muestras de pañales contenían 10.000 especies de virus, diez veces la cantidad de especies bacterianas en los mismos niños. La mayoría de los virus nunca se habían descrito antes.

Esto puede alarmar a muchos lectores. Los virus no han tenido precisamente una buena reputación en los últimos años. Pero lo que mucha gente no se da cuenta es que la gran mayoría de los virus no enferman a las personas y no infectan a los humanos ni a los animales en absoluto.

Los virus a los que me refiero son bacteriófagos. Infectan exclusivamente bacterias y constituyen una gran parte del microbioma humano. Son estos bacteriófagos los que los investigadores encontraron tan abundantemente en la caca de los bebés. De hecho, alrededor del 90% de los virus encontrados en los pañales de los bebés daneses eran estos asesinos de bacterias.

El microbioma intestinal humano es una colección compleja de microorganismos, que incluye bacterias, arqueas, eucariotas microbianos y virus. El componente viral del microbioma intestinal, o viroma, se compone principalmente de bacteriófagos que ayudan a mantener un microbioma sano y diverso.

Científicos crea un atlas con los desconocidos virus descubiertos en pañales de un bebé

Los investigadores de este nuevo estudio, un equipo colaborativo de Dinamarca, Canadá y Francia, observaron cuántos de estos 10 000 virus eran nuevos y cuál era la mejor manera de describir toda esta nueva diversidad viral de una forma accesible.

Ponerlos a todos en una mesa grande sería una lectura bastante aburrida. En cambio, crearon un “atlas de diversidad de virus de ADN intestinal infantil”, donde agruparon los virus en nuevas familias de virus y órdenes según la similitud de los genomas entre sí. Encontraron 248 familias de las cuales solo 16 se conocían previamente.

Los investigadores nombraron a las 232 familias de virus restantes recién identificadas en honor a los niños que participaron en el estudio, como Sylvesterviridae, Rigmorviridae y Tristanviridae.

Una versión interactiva del atlas está disponible en línea.

Viromas únicos descubiertos en los pañales de los bebés

Lo interesante de los bacteriófagos y otros virus en el intestino es que cada persona tiene su propio conjunto único, casi sin superposición entre dos personas diferentes.

Si bien cada viroma intestinal es único, también es estable con el tiempo en los adultos, lo que significa que lleva consigo el mismo conjunto de virus a medida que envejece. Pero justo después de que nace un bebé, este viroma es muy diferente al de un adulto y solo se estabiliza después de un par de años.

Al comparar los aproximadamente 10.000 virus de este nuevo estudio con extensas colecciones de viroma de referencia de adultos sanos, los investigadores encontraron que solo se habían encontrado alrededor de 800 de estos virus antes.

Eso significa que cuando los bebés nacen y los primeros bacteriófagos colonizan su tracto gastrointestinal, estos “bacteriófagos bebés” no se quedan todos allí, sino que gradualmente son reemplazados por “bacteriófagos adultos”.

Este reemplazo podría estar parcialmente relacionado con los huéspedes bacterianos que estos bacteriófagos infectan. Por ejemplo, Bacteroides , Faecalibacterium y Bifidobacterium fueron los huéspedes más destacados que se pronosticaron para los bacteriófagos bebés.

Me gustaría destacar aquí las especies de Bifidobacterium, que son muy importantes para la salud infantil. Estas bacterias ayudan con la digestión de la leche materna y, por lo tanto, son importantes al principio de la vida, pero se vuelven menos abundantes a medida que envejecemos. Entonces tiene sentido que los virus que infectan a Bifidobacterium se encuentren más en bebés y menos en adultos.

Por el contrario, el grupo más abundante de bacteriófagos intestinales adultos, los miembros del orden Crassvirales, no eran tan frecuentes en las heces de los bebés, lo que significa que los niños adquieren estos bacteriófagos a medida que envejecen.

Con la adición de estas 10.000 nuevas especies de virus y las muchas familias nuevas, de un solo grupo de varios cientos de bebés daneses, queda claro que hay más que no sabemos sobre el viroma de lo que sabemos. Pero la comunidad científica está trabajando en ello, una muestra de caca de bebé a la vez.

*Evelien Adriaenssen, líder de grupo, virus intestinales y viromics, Quadram Institute