Ciudad del Cabo y Baja California Sur: las ciudades que han vivido bajo la sombra del temido “Día Cero”

Este lunes se celebró una nueva edición del Día Mundial del Agua. La iniciativa buscar recordar la relevancia de este líquido esencial. Si bien el problema de la escasez hídrica es un tema global, dos lugares del orbe tienen algo más que decir.

Se trata de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Baja California Sur, ubicada en México. La primera estuvo muy cerca del denominado “Día Cero”, a un suspiro de quedarse sin una gota de agua. Mientras que la segunda, aún sufre la situación. ¿Cómo llegaron a esa dramática realidad? Y a su vez, ¿cómo lograron revertirlo?

En Sudáfrica, si bien el problema era en toda la nación, la ciudad donde la situación fue más compleja fue Ciudad del Cabo, la que además, estaba afectada por una gran sequía. Conocida mundialmente por la imponente Montaña de la Mesa, sus teleféricos y la isla Robben, lugar donde estuvo encarcelado Nelson Mandela, la ciudad portuaria de 400 km2, lo pasó realmente mal.

Para 2018, las autoridades calculaban que el 22 de abril la ciudad se quedaría sin suministro de agua. Para evitar la compleja situación, para febrero de ese año, se limitó el consumo a 50 litros diarios por persona.

Muchos habitantes de Ciudad del Cabo tuvieron que recoger agua de fuentes para tener provisiones de cara al "Día Cero". Foto: Getty Images.

El fenómeno meteorológico de El Niño fue el principal responsable de la situación climática que afectó a la región, y que provocó que el extremo sur de África se convierta en una de las zonas más secas. Acompañado de la peor sequía del siglo. Además, un aumento de la población, escasez de fuentes alternativas y falta de concienciación.

Las autoridades advirtieron: o los ciudadanos disminuían el consumo o esta cruda situación sería una realidad. Sin embargo, cuando la situación parecía irreversible, el esfuerzo en conjunto de los sudafricanos dio resultados. En un comienzo, la fecha límite se postergó al 11 de mayo, luego al 4 de junio y 9 de julio, hasta que ocurrió el milagro. La situación había sido superada, aunque se debían mantener los mismos cuidados que se habían adoptado en los últimos meses.

Si bien la situación de escasez hídrica aún afecta a la región, debido al trabajo en conjunto entre autoridades, empresarios, agricultores y ciudadanos, la principal presa de la región (Theewatersklof) superó el último verano con un 61,5% de capacidad.

Trabajo en conjunto

En el caso de Baja California Sur, ciudad ubicada en México, el escenario no era bueno (y aún no lo es). En 2019, la ciudad de 798.447 habitantes también temía ser una de las víctimas del “Día Cero”. En pleno 2021, aún no logran superar la situación del todo.

La agricultura era la actividad que más estrés hídrico generaba, seguido por el consumo doméstico y la actividad industrial. Además, la ciudad depende básicamente del agua subterránea y, de 39 acuíferos que existen en la península, 37 están sobreexplotados.

Otro factor dañino, es el agua marina en los acuíferos y la aparición de algunos metales pesados en el agua, lo que implica un efecto geológico complejo.

Oasis de Mulegé en Baja California Sur.

La clave, señalan expertos en la materia, al igual que como ocurrió en otras partes del mundo como Ciudad del Cabo, es trabajar en la socialización del tema, es decir, generar cierto grado de conciencia en la ciudadanía. Que la gente conozca realmente el fenómeno y sus consecuencias.

A su vez, la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) presentó un Plan Integral para el Manejo del Agua, el que incluye ocho ejes principales, entre ellos la medición de consumo por edificios, mejora de instalaciones sanitarias, tratamiento de aguas residuales, cosecha de agua pluvial, infraestructura verde, entre otros.

Con lo señalado, el objetivo es establecer un uso consciente del agua y así evitar el temido “Día Cero”.

Otras ciudades severamente afectadas por situaciones similares han sido Sao Paulo (Brasil), Jakarta (Indonesia), El Cairo (Egipto) y Beijing, capital de China.

Chile no se queda atrás, ya que también es testigo de una situación similar. Es afectado por la peor megasequía de la que se tenga registro, la que ya cumplió más de diez años. El temido “Día Cero” no es algo próximo, pero no debe descartarse.

Hoy en día, cerca del 40% del territorio continental mundial se ha visto afectado por este fenómeno.