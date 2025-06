“Como tener una hoja de afeitar”: pacientes reportan un nuevo y doloroso síntoma con aparición de otra variante de Covid

El SARS-CoV-2 sigue rondando, mutando y dando lugar a nuevas variantes que continúan afectando la salud pública global. La más reciente en llamar la atención se llama NB.1.8.1 y ya está generando preocupación en Asia y Estados Unidos.

Detectada inicialmente en China, Hong Kong y Taiwán, la variante NB.1.8.1 ha provocado un repunte significativo en las hospitalizaciones, el peor en al menos un año, según las autoridades de Hong Kong. ¿Será el inicio de un nuevo capítulo?

Pacientes reportan un nuevo y doloroso síntoma con aparición de otra variante de Covid

La NB.1.8.1 fue identificada inicialmente en países como China, Hong Kong y Taiwán, donde ha provocado un repunte significativo en los casos de Covid-19. Este aumento ha llevado a que se recomiende nuevamente el uso de mascarillas en lugares públicos concurridos, un recordatorio claro de que el virus aún no se ha ido. Taiwán, por su parte, ya está almacenando vacunas y tratamientos antivirales como medida preventiva.

La propagación de NB.1.8.1 no se limita a Asia. En las últimas semanas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han detectado esta variante entre viajeros procedentes de Japón, Corea del Sur, Francia, Tailandia, Países Bajos, España, Vietnam, China y Taiwán, que dieron positivo al ingresar al país entre el 22 de abril y el 12 de mayo. Los datos de secuenciación se han publicado en la base global GISAID, utilizada por la comunidad científica para seguir la evolución del virus.

Crece la nueva variante NB.1.8.1 de COVID-19 con un aumento de casos en Asia y su propagación a EE. UU. Foto: REUTERS.

Por ahora, no existen indicios de que NB.1.8.1 cause una enfermedad más grave que otras variantes recientes. Sin embargo, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como los CDC reconocen que podría ser más transmisible. Esa capacidad de contagio rápido ha sido suficiente para presionar los sistemas hospitalarios en Asia.

Sin embargo, muchos pacientes están reportando un nuevo y preocupante síntoma, que han descrito como “hojas de afeitar en la garganta”, que describen como un intenso dolor en la garganta.

De hecho, según las tendencias de Google, las búsquedas como “síntoma doloroso de la nueva variante de Covid” y “dolor de garganta por Covid” están en aumento.

Pero los expertos en salud aseguran que el síntoma en sí no es nuevo ni exclusivo de ninguna variante reciente del Covid. Si bien la descripción puede sonar alarmante, los médicos señalan que el dolor de garganta ha sido durante mucho tiempo uno de los síntomas distintivos. “Todos estos síntomas ya se han presentado antes”, declaró el Dr. William Schaffner, profesor de medicina preventiva del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, a The Huff Post.

En febrero de 2020, en el inicio de la pandemia, los médicos mencionaban que los síntomas más comunes del virus, eran fiebre, tos, disnea (dificultad para respirar), cansancio y dolor muscular, y en los casos más graves, neumonía en ambos pulmones.

Pero luego se sumaron otros más, algunos de ellos poco frecuentes para ser una enfermedad respiratoria: diarreas, anosmia (pérdida del sentido del olfato), disgeusia (pérdida del sentido del gusto).

Y con la irrupción de la variante Delta, los reportes mostraron que algunos síntomas típicos de cuadros respiratorios altos, como la congestión nasal y el dolor de garganta, son también señales propias de un cuadro de Covid-19, la enfermedad producida por el virus Sars-CoV-2.

Luego, con la irrupción de Ómicron, el estudio Zoe Covid reordenó la aparición de los síntomas, dejando los siguientes cinco principales:

Nariz con secreción nasal

Dolor de cabeza

Fatiga (leve o severa)

Estornudos

Dolor de garganta

Y en la última actualización de este mismo estudio, usado com o referente mundial a la hora de describir los principales síntomas de la enfermedad, el dolor de garganta aparecía como el primer síntoma.

Según la popular aplicación, estos son ahora los 10 síntomas más comunes de Covid, en orden de imnportancia:

1. Dolor de garganta

2. Secresión nasal

3. Nariz tapada

4. Estornudos

5. Tos sin flema

6. Dolor de cabeza

7. Tos con flema

8. Voz ronca

9. Dolores musculares

10. Parosmia y fantosmia (sentido del olfato alterado)

Schaffner afirmó que, si bien no había escuchado específicamente la terminología de “hoja de afeitar”, se había encontrado con informes de dolores de garganta muy dolorosos entre pacientes con Covid-19. No todos experimentan este síntoma intenso, y no es indicativo de una forma nueva o más peligrosa del virus.

La NB.1.8.1 compite actualmente con otra variante emergente, la XFG, una recombinación de las variantes LF.7 y LP.8.1.2, que se ha propagado principalmente en América del Norte y Europa. Ambas muestran ventajas evolutivas distintas: mientras que NB.1.8.1 parece unirse con más facilidad a las células humanas, XFG tiene mayor capacidad para evadir la inmunidad previa.

La que predomine en cada región dependerá del historial de exposición previa de la población y de las coberturas de vacunación.

¿Qué pasa con las vacunas?

En cuanto a protección inmunológica, la situación sigue evolucionando. Actualmente, las vacunas aprobadas en Estados Unidos están diseñadas contra variantes anteriores como KP.2. Aunque podrían ofrecer cierta protección contra NB.1.8.1, se estima que una actualización hacia variantes más recientes como LP.8.1, dominante en EE. UU., podría mejorar la cobertura.

Joe Burbank

“La vacuna LP.8.1 presenta los títulos más altos contra la variante LP.8.1, dominante en EE. UU. y muchas otras regiones, y neutraliza de forma cruzada otras variantes actualmente en circulación, incluida la NB.1.8.1, una subvariante JN.1 dominante en muchos países asiáticos”, explicó Darin Edwards, director del programa COVID-19 de Moderna, durante una reunión del comité de vacunas de la FDA.

A pesar de estas recomendaciones científicas, la FDA ha propuesto limitar la autorización de futuras vacunas de refuerzo solo a personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas. Esto ha generado inquietudes entre los expertos sobre una posible mayor exposición a variantes nuevas en la población general.

Expertos de la FDA y los CDC coinciden en que el virus sigue su curso de evolución. “Aunque no se puede predecir la evolución, lo más probable es que lo que predomine en los próximos meses provenga de algo que ya circula”, afirmó Jerry Weir, director de la división de productos virales de la FDA.

Natalie Thornburg, jefa interina del laboratorio de coronavirus de los CDC, señaló: “Creo que después de cinco años, estamos observando patrones muy distintos que se enmarcan en un patrón más predecible”. La agencia trabaja actualmente en modelos de estacionalidad del virus para anticipar los momentos de mayor circulación.

La Organización Mundial de la Salud, por ahora, ha indicado que NB.1.8.1 no parece causar una enfermedad más grave que otras variantes, pero advierte que su transmisibilidad podría traducirse en una mayor velocidad de contagio, lo cual sigue siendo motivo de atención.

Para Weir, es probable que las variantes que dominen en los próximos meses provengan de cepas que ya están circulando. “No provendrán de algo que ya no existe”, afirmó.

Por ahora, Estados Unidos no ha emitido directrices federales específicas ante el avance de la NB.1.8.1. En un clima político en el que las medidas de control de la pandemia han sido ampliamente politizadas y con recortes presupuestarios que afectan a agencias clave como los CDC y los Institutos Nacionales de Salud, la preparación frente a nuevas olas parece recaer más en la comunidad científica y médica que en decisiones gubernamentales.

Mientras tanto, el SARS-CoV-2 sigue ahí. Ya no con la misma fuerza que en los peores momentos de la pandemia, pero tampoco derrotado.