Estudio afirma que coronavirus puede dejar esta secuela en los hombres

Dado que el nuevo coronavirus solo ha existido desde fines de 2019, es difícil comprender completamente los efectos persistentes que el virus tendrá en las personas en los próximos años. Aunque los investigadores y los médicos necesitan más tiempo para descubrir todos los efectos a largo plazo que el Covid puede tener en quienes lo han superado, estudios recientes han comenzado a explorar cómo el virus puede afectar al cuerpo más allá de los síntomas estándar.

Esta semana, un nuevo estudio publicado en la revista Reproduction encontró que el coronavirus podría afectar la calidad de los espermatozoides y reducir la fertilidad de los hombres.

El equipo de investigadores de la Universidad Justus-Liebig analizó regularmente durante dos meses la esperma de 84 hombres (de menos de 40 años) infectados con el coronavirus, en su mayoría, afectados de forma leve, y los comparó con el de otros 105 individuos que no se contagiaron.

Los expertos detrás del estudio dijeron en un comunicado que sus hallazgos mostraban que el virus puede causar “aumento de la muerte de los espermatozoides, inflamación y estrés oxidativo, lo que resulta en una menor calidad del esperma y potencialmente reduce la fertilidad”.

Según sus hallazgos, la concentración, la calidad, la movilidad y la forma de los espermatozoides se vieron afectadas negativamente por el Covid. Los investigadores también concluyeron que cuanto más grave era la enfermedad, más sufría el esperma.

“Estos efectos sobre los espermatozoides se asocian con una menor calidad de los espermatozoides y un potencial de fertilidad reducido”, dijo Behzad Hajizadeh Maleki, investigador principal y estudiante de doctorado, en el comunicado. “Aunque estos efectos tendieron a mejorar con el tiempo, se mantuvieron significativamente y anormalmente más altos en los pacientes con Covid-19”.

Behzad Hajizadeh Maleki.

Si bien los hallazgos del estudio son sorprendentes, algunos expertos han dicho que es ser precavidos en establecer un vínculo directo entre padecimiento y consecuencia reproductiva. “Necesito hacer una fuerte nota de cautela en su interpretación de estos datos”, dijo a CNN Allan Pacey, doctor y profesor de andrología en la Universidad de Sheffield en South Yorkshire, Reino Unido. “Por ejemplo, los autores afirman que sus datos demuestran que ‘la infección por Covid-19 causa un deterioro significativo de la función reproductiva masculina’, pero en realidad solo muestra una asociación”.

También es importante tener en cuenta que el estudio fue pequeño y se llevó a cabo durante un corto período de tiempo, señalan los expertos. Los investigadores compararon el semen de sólo 105 hombres sanos con el de 84 hombres con Covid. El semen de los participantes se estudió a intervalos de 10 días a lo largo de 60 días. Según la doctora Alison Campell, Directora de Embriología del Grupo de Fertilidad ‘CARE’, parte de los errores de este estudio es no considerar el ciclo espermatogénico completo.

“Un problema con este estudio es que sólo examinó la calidad del esperma hasta por 60 días. Como la duración del ciclo espermatogénico (el tiempo que tarda un hombre en producir espermatozoides maduros) es mayor que este, la mayoría de los espermatozoides analizados habrán experimentado parte de su desarrollo antes de la infección por Covid-19. Se requieren más estudios para realizar un seguimiento durante un período más prolongado después de la infección para controlar el período de recuperación de manera más completa”, explica Campell.

Desde el comienzo de la pandemia de Covid, los investigadores han formulado hipótesis sobre los efectos potencialmente perjudiciales del Covid en la salud sexual y reproductiva de los hombres, surgiendo varios estudios que sugieren que los espermatozoides podrían verse afectados por el virus.

Independientemente de la acción del coronavirus, “sabemos ya que la fiebre puede tener un impacto negativo en la producción de esperma, cualquiera que sea la enfermedad que la causa”, declaró Pacey, a la página de divulgación científica Science Media Centre.

Foto: AP

Apenas una semana antes de que surgiera este nuevo estudio, otra investigación publicada por la revista Open Biology afirmó que Covid podría representar una “amenaza global para el potencial de fertilidad masculina”. Ese estudio, que fue realizado por investigadores indios, encontró varios efectos negativos del virus en la fertilidad de los hombres, muchos de los cuales coincidían con el estudio alemán más reciente. El estudio citó daño tisular (de los tejidos del organismo o relacionado con ellos), interferencia con las hormonas sexuales y la producción de esperma, inflamación, disfunción eréctil y estrés general asociado con Covid-19.

No es raro que los virus afecten el recuento de espermatozoides durante algún tiempo, pero en general no hay nada de qué preocuparse. “Estar enfermo por cualquier virus como la gripe puede reducir temporalmente el recuento de espermatozoides (a veces a cero) durante algunas semanas o meses” , dijo a CNN la doctora Channa Jayasena, consultora en endocrinología y andrología reproductiva en el Imperial College de Londres. “Esto hace que sea difícil calcular qué parte de las reducciones observadas en este estudio fueron específicas de Covid-19 en lugar de simplemente estar enfermo”.

Algunos expertos que no participaron en el estudio en cuestión advirtieron que son necesarias otras investigaciones para sacar conclusiones.“Los hombres no deben alarmarse demasiado. Por el momento no hay ninguna prueba establecida de los daños a largo plazo causados por el Covid-19 en el esperma o en la reproducción potencial masculina”, afirmó Campbell.