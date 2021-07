Fact Checking: ¿Personal médico no vacunado usa uniforme de otro color que los vacunados? ¿En Australia han muerto más personas por la vacuna que por el Covid-19?

Personal médico no vacunado utiliza ropa de otro color que los vacunados

Un rumor muy difundido en redes sociales asegura que algunos hospitales en Francia diferencian a los profesionales de la salud vacunados contra Covid-19, de los que aún no han recibido la inyección con uniformes de diferentes colores.

“¡En los hospitales públicos, los cuidadores deben usar trajes de diferentes colores para identificar vacunados y no vacunados! ¿A dónde vamos?”, afirman en Facebook.

Tenemos testimonios de discriminación que son espantosos, “hay presiones y amenazas espantosas “, añade la publicación.

Pero se trata de una afirmación falsa. Céline Durosay, secretaria nacional del sindicato Coordinación Nacional de Enfermería (CNI) de ese país, aclaró que no ha tenido “ninguna retroalimentación en ese sentido, y el personal no lo toleraría, ni siquiera veo cómo esto sería posible desde un punto de vista práctico”.

Luis Carrasco, académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana, señala que en general lo que se puede apreciar en los hospitales, centros de salud, centros de urgencia y atención primaria, “es que el personal de salud entiende que está en la primera línea y es una obligación y condición irrenunciable vacunarse, y adicionalmente tener todo tipo de protección que permita no contaminarse, no enfermarse y preservar la vida”.

Carrasco establece que diferenciarse entre unos y otros a través de la vestimenta sobre su vacunación no tiene sentido con respecto a la necesidad profesional que lo exige de facto. “Vestirse diferente no tiene sentido, como no tendría sentido tener a un funcionario a dos años de la existencia del Covid-19 sin vacuna. Por cuanto en la lista de protección, el personal de salud estaba considerado primero en la lista”.

Si bien, en los hospitales públicos por mucho tiempo, se diferenció por colores a los médicos, a las enfermeras, técnicos, auxiliares, nutricionistas, etc., “hoy todos visten de diferentes colores e incluso algunos compran su vestuario cumpliendo con las exigencias técnicas internas, y aquellos que no pueden reciben del servicio vestimenta de un solo color. En la práctica hoy es difícil reconocer especialidades por colores, y en ningún caso colores diferencian la vacunación”, agrega Carrasco.

En Australia han muerto más personas por la vacuna que por el Covid-19

Usuarios en redes sociales compartieron la captura de pantalla de un artículo que afirmaba que en Australia mueren más personas “por las vacunas que por el coronavirus”, pero esto es falso.

Según la agencia australiana de salud Therapeutic Goods Administration (TGA), han ocurrido 318 decesos entre personas vacunadas, y solo dos “parecen” estar vinculadas a la vacuna AstraZeneca. Los fallecimientos son de dos mujeres de 52 y 48 años que desarrollaron unos extraños coágulos sanguíneos tras recibir la inyección.

El país a la fecha acumula 33.732 casos positivos y 923 muertes por coronavirus.

Javier Tinoco, infectólogo de Clínica Universidad de los Andes, también considera que es falso, “las personas que han sido vacunadas por Covid-19 y han fallecido, lo han hecho por causas diferentes, como factores preexistentes o condiciones crónicas”.

Personas caminando por el centro de Sídney, Australia. REUTERS/Loren Elliott

Roberto Olivares, jefe de Infectología de Clínica Dávila, establece que los beneficios de vacunarse contra el Covid-19 superan con creces “los potenciales riesgos de los infrecuentes efectos adversos descritos para las vacunas, y están suficientemente avalados hasta ahora por la evidencia científica”.

Un análisis más correcto, con respecto al número de fallecidos, considerando el grupo de vacunados y no vacunados, “es que claramente existe una diferencia a favor del grupo de vacunados”, añade Tinoco.