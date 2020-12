Gorbea y Teodoro Schmidt, los lugares donde el eclipse se verá por más tiempo

“Gorbea epicentro mundial del eclipse”, puede verse en varios afiches repartidos en las calles de la comuna.

Fundado en 1904, Gorbea es una comuna ubicada en la Provincia de Cautín en la Región de la Araucanía. Con casi 15 mil habitantes, por una certera conjunción celestial, el próximo lunes 14 de diciembre, será uno de los lugares privilegiados para observar el eclipse solar total.

Gorbea está al sur de Temuco, a exactos 43,7 kilómetros, unos 35 a 45 minutos, pese a lo cual, no está acostumbrada a recibir turistas, reconoce su alcalde, Guido Siegmund González, quien cumple su tercera etapa como edil. También admite que la pandemia, que coincide con el del fenómeno astronómico, desvirtuó los planes iniciales de realizar una gran fiesta de la ciencia.

Es por eso que el municipio trazó nuevos planes, con el objetivo de que el eclipse pueda ser observado con la mayor normalidad, dentro de lo que las normas sanitarias permiten.

La Fundación Chilena de Astronomía (Fuchas), liderada por Mario Hamuy, reconoció a Gorbea como uno de los diez mejores lugares para observar el eclipse, debido a su ubicación y extensión del fenómeno. En total, se podrá observar por 2,08 minutos.

La entrada de Gorbea.

Siegmund, a diferencia de otros alcaldes de la zona, no llama a no venir. Incluso este jueves lanzó el Plan Eclipse Responsable en Gorbea, el que incluye 22 puntos de observación en la comuna, con una particularidad. No se trata de plazas, ni lugares públicos, sino parcelas de vecinos del sector.

El edil, que recibió a Qué Pasa en su despacho, señala que si bien Gorbea nunca se ha destacado por ser un destino turístico, “ya que somos una comuna rural de alta producción agrícola (lechería, ganadería, cereales y árboles frutales), alcanzamos a programarnos para que sea un evento beneficioso, porque es una forma de mostrar nuestra comuna como un atractivo turístico”.

Y aclara que últimamente el turismo se ha ido transformando, “ya no es solamente turismo de lago, agua y sol, también queremos explotar las bellezas naturales y un tipo de ecoturismo, creo que seríamos bastante atractivos en ese aspecto”.

Debido a que la comuna está ubicada en la Ruta 5, “sabemos que de todas maneras vendrá gente. Pucón dice que la gente que no vaya, pero ya tienen un 80% de las reservas. Nosotros desde que empezó la pandemia, decidimos hacerlo, pero lo más desparramado posible. Oficialmente tendremos 22 puntos de observación en diferentes partes de la comuna”, explica el alcalde.

Siegmund añade, junto a un lote de por lo menos 100 anteojos para el eclipse en su escritorio, que “estos 22 sitios, serán particulares, los puntos que son municipales o públicos como la plaza, finalmente decidimos que era mejor que no. Estamos difundiendo los puntos desde ahora en adelante, sitios autorizados de observación. Los visitamos y establecimos el aforo”.

Gimnasio municipal.

“El promedio son entre 50 a 100 personas, son parcelas que abren privados a la comunidad. Incluso, hay un predio que tiene capacidad para 600 personas, pero dividido en tres sectores de 200. Estimamos que entre 5.000 a 10.000 personas deberían llegar el día del eclipse”, relata.

El alcalde, nacido y criado en la zona (médico veterinario de profesión), reconoce que es una gran responsabilidad y a la vez un tremendo riesgo, “y uno espera no tener demasiadas críticas. Si hubiera sido un momento sin pandemia, le habríamos puesto todo el empeño posible para hacer algo espectacular, pero en este caso, a lo mejor los visitantes se van felices, pero puede que las personas que viven acá después nos van a crucificar. Es el temor que uno siempre tiene”.

Tendremos todo implementado para que la gente que venga a Gorbea, “tenga la información necesaria para ir a los puntos de avistamiento. Tendremos una conexión para ver cómo está el aforo, por ejemplo si uno se llena, nos dice se completó, hay que ir a otro. Hay puntos en los cerros, en los valles, la ventaja que tiene es que el eclipse es a mediodía, lo que hace que cualquier punto sea bueno”, finaliza Siegmund, justo cuando suena la sirena de los bomberos. El reloj marca las 12 del día.

Teodro Schmidt: lo sanitario por sobre lo económico

Ubicada a 72 km al suroeste de Temuco, la comuna interpreta a la perfección a una ciudad del sur de Chile. Casas antiguas de latón y madera, muchas de color desgastado por el paso del tiempo y humedad, mucha humedad.

Gobernada por una calle central, de la que nacen todas las demás calles de la localidad, será testigo en primera persona del eclipse solar total. Al igual que en Gorbea, tendrá una duración de 2,08 minutos.

Si las casas de Teodoro Schmidt son tradicionales del sur, el edificio del municipio no se queda atrás. Una casona de madera antigua, aunque con ciertas remodelaciones.

Ante la ausencia del alcalde, Ernestina Alvarado, secretaria municipal y encargada del eclipse en la comuna, oficia de vocera del evento.

Señala que llevan un año preparándose para el eclipse. “A fines de 2019 e inicios de 2020, postulamos un proyecto al Fondo de Cultura, pensando en que venía el eclipse, y luego tuvimos la visita de Mario Hamuy, lo que derivó en un informe que señala a Teodoro Schmidt como uno de los principales lugares para ver el eclipse”.

Comenzaron a trabajar, “y aún no pensábamos en la pandemia. En marzo, cuando llegó, nadie imaginó que duraría tanto tiempo, un año o más”, señala Alvarado.

Mario Hamuy en Teodoro Schmidt.

“Como municipio hemos actuado muy responsablemente, sobre todo el hecho de comenzar a trabajar con nuestro emprendedores turísticos, durante todo este tiempo, tanto en el ámbito sanitario como turístico. Hemos ido preparando a la gente, hemos tenido muchas reuniones con autoridades también”, explica la funcionaria.

Revela que los fanáticos o seguidores de eclipses, “ya llegaron, hemos visto mucho gente en las calles que no son de la comuna. El fin de semana largo comenzaron a llegar. Y debido a lo que ocurrió en Santiago (Fase 2), también llegaron antes”.

Lo que nos interesa y nuestro gran objetivo, primordial, es la seguridad. Llegue un visitante o lleguen mil, vamos a estar preparados. “Aún no tenemos un número, hasta hace una semana nos decían que la carretera iba a estar cerrada, ahora no tiene restricción”, explica Alvarado.

Alvarado señala que el llamado es que la gente vea el eclipse desde la casa, “que es lo más seguro. Se verá de la misma forma, en la plaza o en la última casa de la comuna. Tenemos que cuidar a nuestra gente. En Barros Arana habrá un cordón sanitario (localidad perteneciente a la comuna)”.

“Nuestro objetivo, más que cuidar el verano, es cuidar a nuestra gente. En el sector rural tuvimos un pequeño rebrote y entramos en cuarentena. Es sanitario más que económico. No es lo mismo Pucón que Teodoro, porque nuestro centro urbano es muy pequeño. Cuando estuvimos en cuarentena, sufrimos mucho, ya que el 70% de nuestra gente vive en el campo, necesita darle comida a sus animales, necesita sembrar, vive de la cosecha de las papas. Acá no hay internet, a veces tenían que moverse entre parcelas o no pueden vivir”, finaliza la secretaria municipal.