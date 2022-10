Helicóptero Ingenuity de la Nasa sorprende a los científicos al descubrir un extraño objeto en Marte

Marte se ha transformado en el gran objetivo de la Nasa. Diferentes misiones han sido lanzadas en el último tiempo, siendo la más destacada Mars 2020, la que tiene como finalidad encontrar señales de vida en el planeta rojo, a través de evidencia microbiana y agua.

Esta misión lanzó dos equipos tecnológicos como parte del proyecto: el rover Perseverance y el helicóptero Ingenuity, este último acoplado al primero. Con un peso total de 1,8 kg la nave ha logrado cosas que nunca nadie imaginó, capturando imágenes inéditas de Marte con una resolución diez veces mayor a las orbitales. Además, proporcionará una cartografía detallada de la zona, para planificar futuras rutas y facilitar la localización de lugares precisos para el acceso del rover.

La última noticia del Ingenuity no dice relación con un hallazgo científico, más bien, con un pequeño objeto que fue observado junto a una de las patas del helicóptero marciano durante un vuelo efectuado la última semana de septiembre sobre el cráter Jezero.

¿Qué fue realmente lo que apareció en la nave? La Nasa se refirió al objeto como un FOD (Foreign Object Debris), que en aviación e industria aeroespacial, engloba cualquier partícula o sustancia ajena a un aeronave o sistema, que podría causar daños.

El objeto, con forma de tela, fue captado en las imágenes de la cámara de navegación del helicóptero de Marte (Navcam) durante una parte de su vuelo 33. Este FOD no fue visible en las imágenes de Navcam del vuelo anterior.

El FOD se ve en las imágenes de la cámara de navegación desde los primeros cuadros hasta aproximadamente la mitad del video, cuando se cayó de la pata del helicóptero y regresó a la superficie de Marte.

El objeto junto a una pata del Ingenuity es visible en la esquina superior derecha. Crédito: Nasa

Juan Carlos Beamin, astrónomo de la Fundación Chilena de Astronomía, señala que en el vuelo del dron o helicóptero Ingenuity, la cámara que mira hacia abajo pudo detectar una especie de bolsa o telaraña que se ve sujeta a una de sus patas. “A pesar de que aún no hay una confirmación definitiva de qué es, podría tratarse de alguno de los restos de la misma misión, que debido al viento se ha desplazado, o incluso alguna parte del mismo Ingenuity”.

Aclara que todos los datos de la misión al menos arrojan que no está dañado, “y que no debería preocuparnos, y de todas maneras no son aliens”.

Natalia Inostroza, directora Núcleo Astroquímica y Astrofísica Universidad Autónoma, reconoce que se trataría de restos del mismo material que envolvía a Perseverance. “Esto fue cerca del cráter Jezero y luego cuando se envió de nuevo a ver que era, cuatro días después, ya no estaba. Entonces lo que se sugiere es que el viento lo fue desplazando. Así, lo más probable es que sea un trozo de la cuerda de la red Dracon del sistema de entrada, descenso y aterrizaje del rover. Esta es un tipo de fibra sintética y posiblemente pertenecía a una de las mantas de protección térmica que lleva la nave espacial”.

Toda la telemetría del vuelo y transferencias posteriores son nominales y no muestran indicios de daños en el vehículo. Los equipos de Ingenuity y Perseverance Mars 2020 están trabajando para discernir el origen de esta pieza, explican en la Nasa.

Beamin indica que el Ingenuity pudo demostrar que es factible volar en Marte, “y ha podido explorar zonas mucho más distantes que son completamente inaccesibles para un rover como el Curiosity o el mismo Perseverance, con lo que aumenta mucho la potencialidad de buscar huellas o rastros de posible vida pasada en la superficie marciana”.

Inostroza establece que con este instrumento se han analizado rocas y se han tomado las fotografías más cercanas de estas rocas o montículos en el cráter Jezero. “Son imágenes 3D, tomadas a 8 metros, logrando la más alta nitidez que existe. Este helicóptero se hizo para ver cómo los robots y rover pueden interactuar, y al mismo tiempo analizar la atmósfera de Marte, que es 100 veces menos densa que la de la Tierra”.

En su segunda campaña, “el rover Perseverance ha recolectado muestras de núcleos de roca de alto valor científico, considerado como una de las principales perspectivas para encontrar signos de vida microbiana antigua en Marte. Ese hallazgo de rocas fue en la región “South Seítah” del cráter Jezero de Marte, su objetivo geológico se llama Faillefeu”, añade directora Núcleo Astroquímica y Astrofísica Universidad Autónoma.

mars 2020