Izkia Siches: “En esta pandemia quizás necesitamos alguien que tenga más capacidad de diálogo con las distintas entidades”

Esta mañana la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches se refirió en Radio Concierto sobre el avance del coronavirus del país y las medidas que el Gobierno está tomando.

Sobre esto, Siches expresó que era muy necesario la coordinación con las autoridades de salud para poder avanzar.

“Recién estaba hablando con la subsecretaria de Salud Pública (Paula Daza) porque tenemos una nueva definción de caso sospechoso, pero todavía no tenemos las herramientas para poder diagnosticar a todos esos pacientes, porque es una definición muy sensible, que es tener fiebre y algún síntoma extra”, advirtió. “Eso es una gran cantidad de pacientes, y obviamente van a llegar a nuestros servicios de urgencia con la intención de confirmarse, pero no vamos a tener capacidad de respuesta”.

Sobre si como país se han tomado las medidas correctas en respuesta al virus, la presidenta de Colmed indicó que actuamos a tiempo, pero el problema es uno de coordinación.

“Creo que efectivamente fuimos uno de los países que se tomó este tema con seriedad de los primeros días, el problema por lo menos que tenemos nosotros mayoritariamente es que no sabemos el mapa de navegación del buque”, indicó. “Y una de las estrategias que uno suele hacer al enfrentar pandemias, es intentar justamente mancomunar los esfuerzos”.

“Como comunidad médica nuestros colegas nos piden poder explicar por qué el gobierno tomó una u otra determinación y lamentablemente yo no cuento con los antecedentes hasta la fecha”, agregó.

Sobre esto, indicó Siches, el día de ayer le reiteró al Presidente Sebastián Piñera que tienen “ánimo de colaborarle”, porque “si a él le va mal, nos va mal a todos”, señala, pero que no han recibido respuesta.

“Yo necesito tener acceso a datos, saber los modelamientos que ellos tienen (…) tener clara la capacidad de diagnóstico, las camas. Yo todo lo que sé son los titulares que dan por la prensa, y me parece que para los trabajadores del área de la salud, nosotros queremos saber para donde va el buque y que si tenemos diferencias, o cosas que ellos no saben que no se están implementando bien hasta la fecha, poder implementarlas”, explicó.

“No se si es falta de transparencia o si están sobrepasados o si en realidad no tienen interés de trabajar con otras entidades o si la información es muy sensible para ellos, o si creen que la comunidad médica no puede aportar”, sostuvo, agregando que no ha podido conversar francamente al respecto con las autoridades.

“Espero que esta actitud cambie”, agregó, indicando que en la comunidad médica hay “muchas personas capacitadas" y que en Chile se necesita alguien que tenga más capacidad de diálogo para escuchar.

Al respecto, indica que si bien ministro Mañalich es el ministro de Salud actual, en este escenario actual es probable que se necesite de una figura adicional.

“Particularmente en esta pandemia quizás necesitamos alguien que tenga más capacidad de diálogo con las distintas entidades, que esté dispuesto o dispuesta a escuchar un poco las dudas, preguntas o propuestas que traen los distintos técnicos, y poder también al momento de implementarlas conocer cuáles son las fragilidades de la red”, indicó.

Es por esto, agregó, que le propusieron al Presidente Piñera una nueva figura - ya que el Estado de Catastrofe abre nuevas alternativas - y esperan que él lidere esta respuesta intersectorial, y considere otros actores.

Interferón Alfa-2b

Sobre el medicamento Interferón Alfa-2b, el cual se ha estado utilizando en Cuba contra el Covid-19 y que el alcalde de Recoleta Daniel Jadue importará para su farmacia popular, Siches indicó que los estudios para un tratamiento todavía están en estudio.

“La evidencia en torno al tratamiento es algo que todavía esta en desarrollo, hay distintas estrategias, pero ninguno tiene todavía una evidencia comprobada”, expresó. “(Este medicamento) se usa en algunos protocolos en neunomias graves".

Según expresa, los municipios “pueden aportar mucho”, “pero quizás tienen que enfocarse más en la atención primaria” y dejarle al Minsal cuáles fármacos se van a incorporar para así “intentar ordenarnos un poco para no gastar recursos innecesarios”.