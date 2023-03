La inesperada operación del baterista de Blink 182: ¿Es posible recuperarse de una cirugía así en 20 días?

La noticia fue recibida con absoluta emoción por parte de sus seguidores. Blink 182, el icónico grupo norteamericano formado en 1992, era anunciado como invitado estelar de Lollapalooza 2023 en Chile.

Las entradas para ver a la banda responsable de éxitos como All the small things, Adam´s song o The rock show se agotaron de inmediato. Todo era alegría, el grupo se presentaría por primera vez en nuestro país.

Sin embargo, el 8 de febrero se encendieron las primera alarmas. Travis Barker (47 años), su icónico baterista, se había lesionado un dedo de una mano, con compromiso de ligamentos. “Estaba tocando la batería en los ensayos ayer y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos”, señaló vía Twitter.

El 20 de este mes, mostró públicamente una imagen de su mano (luego de un segundo incidente), donde se apreciaba uno de sus nudillos aún inflamado. Ante esto, los seguidores de la banda, particularmente los chilenos, comenzaron a especular sobre el futuro de la presentación en el país. Show agendado para el 19 de marzo, última jornada de Lollapalooza.

Como si eso fuera poco, el artista confirmó que se tuvo que operar la lesión, cuando solo quedan 20 días para la presentación. Considerando este complejo escenario, y aún a la espera de la confirmación oficial de la banda, ¿es posible recuperarse de una operación así en menos de tres semanas?

El grupo comenzó en 1992.

Pamela Vergara, traumatóloga del Centro de Mano y Muñeca de Clínica Universidad de los Andes, señala que las lesiones ligamentosas de los dedos son frecuentes, “traducen el compromiso de los ligamentos, cuya función es estabilizar y mantener congruente la articulación a lo largo de todo el rango de movimiento. Dentro de estas lesiones, las más comunes son las leves, en que no se afecta la estabilidad de la articulación, y por ende, pueden ser manejadas en forma satisfactoria sin necesidad de cirugía”.

En casos muy puntuales, añade Vergara, “el compromiso del ligamento puede ser tal, que genera inestabilidad en la articulación, y en estos casos existe la cirugía para hacer una reparación del ligamento y una inserción de éste”.

Los tiempos de recuperación en una cirugía de estas características son variables, “pero la gran mayoría se enmarca en que el proceso de cicatrización del ligamento toma alrededor de seis a ocho semanas. Dependiendo de que es lo que se haya hecho en la cirugía, uno busca una movilización precoz, durante las primeras semanas con un adecuado manejo del edema y optimizando la movilidad, tratando de evitar la rigidez”, establece.

Respecto a si es posible recuperarse en 20 días, según Vergara, “la respuesta es que es difícil, es un proceso que toma tiempo, y probablemente alrededor de los 20 días ya se puede lograr una bastante buena movilidad, pero limitando los esfuerzos”.