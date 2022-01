La venganza: la neurociencia de por qué se siente bien en el momento, pero puede ser una mala idea a largo plazo

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, está luchando por mantenerse en el poder después de que se supo que asistió a varias fiestas durante los estrictos cierres del país en 2020 y 2021. Su exasesor Dominic Cummings, quien fue despedido por Johnson en 2020, ha sido acusado de ser el cerebro detrás de una serie de filtraciones cuidadosamente orquestadas sobre las reuniones, lo que equivale a un caso de venganza bastante espectacular.

La mayoría de nosotros hemos soñado con la venganza en algún momento de nuestras vidas, y quizás incluso lo hayamos logrado. Pero, ¿es finalmente una buena idea? ¿Nos hará más sabios y felices a largo plazo?

Dicen que la venganza es dulce, y hay evidencia de la neurociencia de que tienen razón. En un estudio de 2004 publicado en Science, los investigadores escanearon los cerebros de los participantes mediante tomografía por emisión de positrones (PET) mientras jugaban un juego económico que se centraba en la confianza y, a veces, conducía a acciones vengativas.

El juego fue de la siguiente manera: dos jugadores masculinos interactuaron de forma anónima entre sí, la persona A y la persona B. Cada uno comenzó el juego con diez unidades de dinero. La persona A tomó la primera decisión, podía transferir sus diez unidades a la persona B o quedarse con ellas. Si transfirió el dinero, el experimentador cuadriplicó la cantidad que recibió la persona B a 40 unidades, por lo que B tenía 50 unidades. La persona B ahora podría devolver la mitad de esto (25 unidades) a A o no enviar nada. Si B actuó de manera confiable y devolvió la mitad del dinero, ambos terminaron con 25 unidades, una gran ganancia sobre las diez con las que cada uno había comenzado. Pero si B violó la confianza de A y no devolvió nada, B terminó con las 50 unidades. Si A no confiaba en B y no transfirió ningún dinero en primer lugar, ambos terminaron con 10 unidades.

Los experimentadores estaban interesados en los juicios de injusticia de A cuando B se quedó con todo el dinero, así como en su deseo de castigar a B, más el castigo real de B quitándole unidades de dinero en su próximo movimiento en el juego. Los experimentadores también estaban interesados en los cambios de actividad en ciertas regiones del cerebro de A mientras buscaban venganza.

Cuando la confianza fue violada de esta manera, los participantes informaron que querían venganza, y esto se reflejó en una mayor actividad en las regiones del cerebro relacionadas con la recompensa, el cuerpo estriado dorsal . La venganza, en otras palabras, se trata de sentirse bien, en lugar de sentirse mal. También encontraron que aquellos participantes con mayor actividad en esta región estaban dispuestos a incurrir en mayores costos personales (con unidades de dinero deducidas de su propia cuenta) para vengarse.

Algunos argumentan que la venganza consiste principalmente en castigar la transgresión y mantener el orden social. Pero no debe pasarse por alto el hecho de que puede hacerte sentir tan bien mientras anticipas los efectos.

El dilema de la venganza

Sin embargo, este no es necesariamente el caso después de un acto de venganza. En un estudio de 2008 , los investigadores encontraron que las personas a menudo reportaban un estado de ánimo mucho más negativo inmediatamente después de participar en un acto de venganza.

Otro estudio introdujo una gama más amplia de medidas para evaluar estos efectos psicológicos. Además de sondear el estado de ánimo de los participantes después de contemplar un acto de venganza, los investigadores también incluyeron un análisis computacional del lenguaje que usaron los participantes al escribir sobre sus pensamientos y sentimientos sobre el evento, y un análisis más detallado de su estado emocional general. respuestas en lugar de un estado de ánimo transitorio.

Su conclusión fue que los participantes reportaron una mezcla de emociones. La venganza no siempre es dulce, más bien “la venganza es agridulce” (es una frase apenas tan contundente). Esto significa que la venganza en realidad tiene la capacidad de desencadenar emociones tanto positivas como negativas (incluyendo sentirse tenso, inseguro y tener una sensación de pavor).

Esto en muchos sentidos es el dilema de la venganza. La venganza parece tan atractiva y tan gratificante que hace que los centros de recompensa del cerebro brillen positivamente. Pero aunque planear la venganza puede sentirse maravilloso, después puede ser una historia diferente.

El efecto a largo plazo depende de muchos otros factores, incluido cómo cambian sus sentimientos sobre el acto original y si ahora puede empatizar con el perpetrador y comprenderlo desde su punto de vista. También es importante cómo te sientes acerca de la personalidad del perpetrador y si puede reparar su comportamiento sin que tengas que vengarte, al igual que si tiene la capacidad de cambiar y disculparse de manera significativa.

Incluso el tiempo mismo puede afectar cómo se siente la venganza. Esto hace que sea difícil determinar si hay beneficios psicológicos a largo plazo.

Otras opciones

Entonces, ¿qué deberías hacer en lugar de vengarte cuando te hacen daño? ¿Simplemente embotellar las cosas? Esto a veces puede ser muy difícil, como todos sabemos. Un estudio instruyó explícitamente a los participantes a escribir sobre eventos dolorosos, centrándose en los beneficios personales, como cómo los cambió para mejor, para ver si eso podría ayudarlos a dejar de lado su necesidad de venganza.

Los participantes escribieron que se habían “fortalecido”, “descubierto fortalezas desconocidas” y “se habían vuelto más sabios” gracias a la experiencia. También dijeron que había “permitido nuevas experiencias”. Escribir sobre los eventos de esta manera significaba que podían perdonar al perpetrador y era menos probable que buscaran venganza. También sufrieron menos estrés e ira a largo plazo, lo que finalmente mejoró su bienestar psicológico.

Quizás la neurociencia moderna no se haya puesto al día con la complejidad de la venganza en la vida real. No sabemos cómo se comporta con el tiempo, por ejemplo. Tal vez el cuerpo estriado dorsal se ilumine con fuerza cada vez que te sientas a planear una venganza durante un período prolongado, o tal vez la sensación de recompensa anticipada se vuelve menos intensa con el tiempo. Quizás entonces debas planear actos de venganza cada vez más extremos para conseguir el mismo golpe neurofisiológico y psicológico. El tiempo dirá.

De cualquier manera, como muchas cosas en la vida, la anticipación suele ser mejor que la experiencia real. Así que los conspiradores de venganza deberían tomar nota: el hecho real puede no estar a la altura de sus expectativas.

Geoff Beattie, profesor de Psicología, Universidad Edge Hill