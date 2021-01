Lucianne Walkowicz: “Ningún planeta puede sostener la vida humana como la Tierra”

Lucianne Walkowicz (42), licenciada en física de la Universidad de Johns Hopkins y doctora en Física de la Universidad de Washington, y que actualmente trabaja en el Planetario Adler (Chicago, EE.UU) fue una de las expositoras del panel 26 del Congreso Futuro 2021 junto a Reinhard Genzel, Premio Nobel de Física 2020 y Eduardo Bendek, investigador chileno de la Nasa.

En conversación con Qué Pasa, la astrónoma que estudia los impactos sociales de la exploración espacial, la actividad magnética estelar y es parte del Consejo Asesor de Astrofísica de la Nasa, cuenta sobre la posible existencia de otros tipos de vida en el universo, cómo sería convivir con ellos, y la importancia de entender que la sobrevivencia de la Tierra no depende de habitar otros planetas.

-¿En qué proyectos trabajas actualmente?

¡Trabajo en una amplia variedad de proyectos! Investigo cómo las estrellas afectan las posibilidades de vida de los planetas que las orbitan, estudio los impactos sociales de la exploración espacial y uso un tipo de analizador de datos llamado Machine learning para buscar nuevas señales inusuales en datos astronómicos. También, coescribo y actúo en un show de comedia sobre el espacio llamado The Wow! Signal en Youtube como parte de mi trabajo en el Planetario Adler, estoy en el Science Advisory Committee para el Observatorio Vera Rubin y estoy en el Consejo Asesor de Astrofísica de la Nasa.

-¿Cómo ves el futuro del mundo?

Veo el futuro como un reino de grandes posibilidades, ya sea para bien o para mal. Una de las cosas que encuentro inspiradora es el hecho de que los seres humanos crean sus propios futuros. Si bien históricamente los humanos hemos hecho tanto cosas buenas como malas, el hecho de que tengamos el poder de actuar y cambiar el futuro significa que todos podemos actuar para crear un futuro en el que los derechos humanos de las personas sean valorados y protegidos, y donde actuemos para asegurar también el futuro de la salud del medio ambiente de nuestro planeta.

-En 2015, en su charla TED dijo que “es arrogante pensar que sólo la colonización interplanetaria nos salvará de nosotros mismos (…) pero la preservación planetaria y la exploración interplanetaria pueden trabajar juntas” ¿Cómo podemos ver reflejada esta acción?

Tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro planeta. La habitabilidad de la Tierra es parte de lo que hace posible la exploración espacial, entonces si queremos seguir explorando el espacio, debemos asegurarnos de que la vida en la Tierra sea sostenible. Ningún otro planeta puede sostener la vida humana como lo hace la Tierra y aunque la idea de cambiar el clima de otros planetas existe en la ciencia ficción, en realidad si supiéramos cómo controlar el clima de los planetas, no estaríamos experimentando los daños del rápido empeoramiento del cambio climático en la Tierra.

-¿Crees que a los países les falta más presupuesto para la investigación en astronomía?

Creo que los presupuestos son un tema complicado, porque los gobiernos tienen la tarea de hacer una gran variedad de cosas, y las prioridades de los gobiernos son muy diferentes de un lugar a otro. Algunos países cuentan con una buena financiación para la investigación astronómica, otros no tanto, pero las razones son diferentes de un país a otro. En muchos casos, se gasta mucho más dinero en garantizar que las personas tengan atención médica, acceso a alimentos, refugio y otras necesidades humanas, y esas cosas son mucho más importantes que la astronomía: nadie puede convertirse en astrónomo si la gente no puede comer. En otros casos, los países gastan el dinero de manera frívola, en la fabricación de armas cada vez más destructivas, o peor, donde hay corrupción, y los funcionarios del gobierno se enriquecen mientras las necesidades de la gente no se satisfacen. Estos son grandes desafíos y dependen mucho del país en discusión.

Lucianne Walkowicz. Foto: Reuters

-¿Cree que hay otras formas de vida en el Universo? ¿Cree que es posible vivir juntos en un futuro lejano?

La mayor parte de mi investigación está buscando vida más allá de la Tierra, así que ciertamente espero que exista vida en otras partes del Universo, ¡así que no pierdo el tiempo! No sé si será posible “encontrar” vida más allá de la Tierra, y mucho menos vivir juntos. Mi objetivo es encontrarla primero. En Estados Unidos tenemos un dicho que es “cruzaré ese puente cuando llegue a él”, lo que significa que primero debemos encontrar y aprender sobre la vida más allá de la Tierra, antes de poder responder estas preguntas más difíciles. Después de todo, los seres humanos ya tenemos problemas para vivir juntos y con los otros tipos de vida que existen en la Tierra. Quizás deberíamos mejorar en eso también.

-¿Qué mensaje le darías a las nuevas generaciones que quieren entrar al mundo de la astronomía pero les da miedo?

Si estás interesado en la astronomía, mi consejo es que aprendas todo lo que puedas y hagas muchas preguntas. Creo que está bien sentir miedo por las cosas, pero si en realidad no son peligrosas para tu existencia, puedes tener miedo y aun así hacerlo. ¡Yo hago muchas cosas que tengo miedo de hacer!