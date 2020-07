Redes 5G, vitaminas y luz ultravioleta: Clínica Mayo derriba los principales mitos en torno al nuevo coronavirus

No existe, en la actualidad, vacuna para prevenir el virus de la Covid-19 . Las vacunas contra la neumonía, tales como la vacuna antineumocócica, no brindan protección contra el nuevo coronavirus. La vacuna antigripal tampoco le protegerá.

Lavado nasal con solución salina. No existe prueba alguna de que lavarse la nariz con solución salina lo proteja contra la infección.

Altas temperaturas. La exposición al sol o a temperaturas superiores a los 25 °C no previene ni cura la infección. Uno puede contraer Covid-19 en climas cálidos, húmedos y soleados. Tomar un baño caliente tampoco previene el contagio. La temperatura de su cuerpo permanece igual, sin importar la temperatura de su baño o ducha.

Antibióticos. Los antibióticos matan bacterias, no virus. Sin embargo, las personas hospitalizadas por Covid-19 pueden haber recibido antibióticos porque también han desarrollado una infección bacteriana.

Alcohol y cloro en spray. Rociar alcohol o cloro sobre el cuerpo no matará los virus que ya hayan ingresado. Además, estas sustancias podrían provocar lesiones en los ojos, la boca y la ropa.

Ingerir alcohol. Ingerir alcohol no le protege del virus.

Ajo. No existen pruebas de que comer ajo lo proteja contra la infección.

Lámparas de desinfección ultravioleta. La luz ultravioleta puede ser utilizada para desinfectar superficies, pero no utilice una lámpara UV para esterilizar las manos u otras zonas del cuerpo. La radiación ultravioleta puede provocar irritación en la piel.

Redes móviles 5G. Evitar la exposición a redes 5G no previene la infección. Los virus no pueden viajar a través de las ondas de radio y redes móviles. La enfermedad se expande en muchos países donde no hay redes móviles 5G.