¿Seguiríamos viéndonos a nosotros mismos como ‘humanos’ si otras especies de homínidos como los neandertales no se hubieran extinguido?

En nuestras mitologías, a menudo hay un momento singular en el que nos convertimos en “humanos”. Eva arrancó el fruto del árbol del conocimiento y ganó conciencia del bien y del mal. Prometeo creó a los hombres de arcilla y les dio fuego. Pero en la historia del origen moderno, la evolución, no hay un momento definitorio de creación. En cambio, los humanos emergieron gradualmente, generación tras generación, de especies anteriores.

Al igual que con cualquier otra adaptación compleja, el ala de un pájaro, la casualidad de una ballena, nuestros propios dedos, nuestra humanidad evolucionó paso a paso, durante millones de años. Aparecieron mutaciones en nuestro ADN, se esparcieron por la población, y nuestros antepasados poco a poco se convirtieron en algo más parecido a nosotros y, finalmente, aparecimos.

Simios extraños, pero aún simios

Las personas son animales, pero somos diferentes a los demás animales. Contamos con lenguajes complejos que nos permiten articular y comunicar ideas. Somos creativos: hacemos arte, música, herramientas. Nuestra imaginación nos permite pensar en mundos que alguna vez existieron, soñar mundos que aún podrían existir y reordenar el mundo externo de acuerdo con esos pensamientos. Nuestras vidas sociales son redes complejas de familias, amigos y tribus, unidas por un sentido de responsabilidad hacia los demás. También tenemos conciencia de nosotros mismos y de nuestro universo: sensibilidad, sapiencia, conciencia, como se llame.

Y, sin embargo, la distinción entre nosotros y otros animales es, posiblemente, artificial. Los animales se parecen más a los seres humanos de lo que pensamos o nos gusta pensar. Casi todo el comportamiento que alguna vez considerábamos exclusivo de nosotros mismos se observa en los animales, incluso si están menos desarrollados.

Eso es especialmente cierto en el caso de los grandes simios. Los chimpancés, por ejemplo, tienen una comunicación verbal y gestual sencilla. Fabrican herramientas toscas, incluso armas, y diferentes grupos tienen diferentes conjuntos de herramientas: distintas culturas. Los chimpancés también tienen vidas sociales complejas y cooperan entre sí.

Foto: Reuters

Como señaló Darwin en Descent of Man, casi todo lo extraño del Homo sapiens (emoción, cognición, lenguaje, herramientas, sociedad) existe, en alguna forma primitiva, en otros animales. Somos diferentes, pero menos diferentes de lo que pensamos.

Y en el pasado, algunas especies se parecían mucho más a nosotros que a otros simios: Ardipithecus , Australopithecus , Homo erectus y neandertales. El Homo sapiens es el único superviviente de un grupo una vez diverso de humanos y simios similares a los humanos, los homínidos, que incluye alrededor de 20 especies conocidas y probablemente docenas de especies desconocidas.

La extinción de esos otros homínidos acabó con todas las especies intermedias entre nosotros y otros simios, creando la impresión de que un abismo inmenso e infranqueable nos separa del resto de la vida en la Tierra. Pero la división sería mucho menos clara si esas especies aún existieran. Lo que parece una línea divisoria brillante y nítida es en realidad un artefacto de extinción.

El descubrimiento de estas especies extintas ahora desdibuja esa línea nuevamente y muestra cómo se cruzó la distancia entre nosotros y otros animales, gradualmente, durante milenios.

La evolución de la humanidad

Nuestro linaje probablemente se separó de los chimpancés hace unos 6 millones de años. Sin embargo, estos primeros homínidos, miembros de la línea humana, apenas habrían parecido humanos. Durante los primeros millones de años, la evolución de los homínidos fue lenta.

El primer gran cambio fue caminar erguido, lo que permitió que los homínidos se alejaran de los bosques hacia pastizales y arbustos más abiertos. Pero si caminaban como nosotros, nada sugiere que los primeros homínidos fueran más humanos que los chimpancés o los gorilas. Ardipithecus, el homínido más antiguo conocido, tenía un cerebro ligeramente más pequeño que el de un chimpancé, y no hay evidencia de que usaran herramientas.

En el siguiente millón de años apareció Australopithecus. El Australopithecus tenía un cerebro un poco más grande, más grande que el de un chimpancé, pero aún más pequeño que el de un gorila. Fabricaba herramientas un poco más sofisticadas que los chimpancés, utilizando piedras afiladas para matar animales.

Cráneo de un Australopithecus de 3,8 millones de años. Foto: Reuters

Luego vino el Homo habilis. Por primera vez, el tamaño del cerebro de los homínidos superó al de otros simios. Las herramientas (escamas de piedra, piedras de martillo, “picadoras”) se volvieron mucho más complejas . Después de eso, hace unos dos millones de años, la evolución humana se aceleró, por razones que aún no entendemos.

Cerebros grandes

En este punto apareció el Homo erectus. Erectus era más alto, más parecido a nosotros en estatura y tenía un cerebro grande, varias veces más grande que el de un chimpancé y hasta dos tercios del nuestro. Hacían herramientas sofisticadas, como hachas de piedra. Este fue un gran avance tecnológico. Las hachas necesitaban habilidad y planificación para crear, y probablemente debieron enseñarle a hacer una. Puede haber sido una metaherramienta, utilizada para crear otras herramientas, como lanzas y palos de excavación.

Como nosotros, el Homo erectus tenía dientes pequeños. Eso sugiere un cambio de dietas basadas en plantas a comer más carne, probablemente de la caza.

Es aquí donde nuestra evolución parece acelerarse. El Erectus de cerebro grande pronto dio lugar a especies de cerebro aún más grande. Estos homínidos altamente inteligentes se extendieron por África y Eurasia, evolucionando a neandertales, denisovanos, Homo rhodesiensis y Homo sapiens arcaico. La tecnología se volvió mucho más avanzada: aparecieron lanzas con punta de piedra y la fabricación de fuego. Los objetos sin una funcionalidad clara, como las joyas y el arte , también aparecieron durante el último medio millón de años.

Reconstrucción de cómo habría lucido el rostro de una mujer neandertal.

Algunas de estas especies se parecían sorprendentemente a nosotros en sus esqueletos y en su ADN.

Los Homo neanderthalensis, los neandertales, tenían cerebros que se acercaban al nuestro en tamaño y desarrollaron cerebros aún más grandes con el tiempo hasta que los últimos neandertales tenían capacidades craneales comparables a las de un humano moderno. Podrían haber pensado por sí mismos, incluso hablado de sí mismos, como humanos.

El registro arqueológico neandertal registra un comportamiento exclusivamente humano, lo que sugiere una mente que se parece a la nuestra. Los neandertales eran cazadores hábiles y versátiles, que explotaban todo, desde conejos hasta rinocerontes y mamuts lanudos. Hacían herramientas sofisticadas, como lanzar lanzas con puntas de piedra. Hicieron joyas con conchas, dientes de animales y garras de águila, e hicieron arte rupestre. Y los oídos neandertales, como los nuestros, estaban adaptados para escuchar las sutilezas del habla. Sabemos que enterraron a sus muertos y probablemente los lloraron.

Hay tantas cosas sobre los neandertales que no sabemos y nunca lo sabremos. Pero si eran tan parecidos a nosotros en sus esqueletos y su comportamiento, es razonable suponer que pueden haber sido como nosotros en otras formas que no dejan un registro: que cantaron y bailaron, que temieron a los espíritus y adoraron a los dioses, que se maravillaban de las estrellas, contaban historias, se reían con amigos y amaban a sus hijos. En la medida en que los neandertales eran como nosotros, debían haber sido capaces de actos de gran bondad y empatía, pero también de crueldad, violencia y engaño.

Se sabe mucho menos sobre otras especies, como los denisovanos, el Homo rhodesiensis y los sapiens extintos, pero es razonable suponer por sus grandes cerebros y cráneos de aspecto humano que también se parecían mucho a nosotros.

Amor y guerra

Admito que esto suena especulativo, pero por un detalle. El ADN de los neandertales, denisovanos y otros homínidos se encuentra en nosotros. Los conocimos y tuvimos hijos juntos. Eso dice mucho sobre lo humanos que eran.

No es imposible que el Homo sapiens se llevara cautivas a las mujeres neandertales, o viceversa. Pero para que los genes neandertales ingresaran a nuestras poblaciones, no solo teníamos que aparearnos, sino también criar hijos con éxito, que crecieron para criar a sus propios hijos. Eso es más probable que suceda si estos emparejamientos son el resultado de matrimonios mixtos voluntarios. La mezcla de genes también requirió que sus descendientes híbridos fueran aceptados en sus grupos, para ser tratados como completamente humanos.

Foto: AFP

Estos argumentos son válidos no solo para los neandertales, diría yo, sino para otras especies con las que nos cruzamos, incluidos los denisovanos y los homínidos desconocidos en África. Lo que no quiere decir que los encuentros entre nuestra especie fueran sin prejuicios o totalmente pacíficos. Probablemente fuimos responsables de la extinción de estas especies. Pero debe haber habido ocasiones en las que miramos más allá de nuestras diferencias para encontrar una humanidad compartida.

Finalmente, es revelador que si bien reemplazamos a estos otros homínidos, esto llevó tiempo. La extinción de neandertales, denisovanos y otras especies llevó cientos de miles de años. Si los neandertales y los denisovanos fueran realmente estúpidos, brutos gruñones, carentes de lenguaje o pensamientos complejos, es imposible que hubieran podido mantener a raya a los humanos modernos tanto tiempo como lo hicieron.

El borde humano

¿Por qué, si eran tan parecidos a nosotros, los reemplazamos? No está claro, lo que sugiere que la diferencia fue algo que no deja marcas claras en fósiles o herramientas de piedra. Quizás una chispa de creatividad, una forma de hablar, un don para las herramientas, habilidades sociales, nos dio una ventaja. Cualquiera que sea la diferencia, fue sutil, o no nos habría tomado tanto tiempo ganar.

Si bien no sabemos exactamente cuáles fueron estas diferencias, nuestra forma distintiva de cráneo puede ofrecer una pista. Los neandertales tenían cráneos alargados, con enormes crestas en las cejas.

Un cráneo humano (izquierda) junto a uno de neandertal.

Los seres humanos tienen un cráneo bulboso, con forma de balón de fútbol, y carecen de arcos en las cejas. Curiosamente, la peculiar cabeza lisa y redonda del Homo sapiens adulto se ve en los neandertales jóvenes , e incluso en los monos bebés . Del mismo modo, los cráneos juvenilizados de animales salvajes se encuentran en los domesticados, como los perros domésticos: el cráneo de un perro adulto se asemeja al cráneo de un cachorro de lobo. Estas similitudes no son solo superficiales. Los perros se comportan como lobos jóvenes: [menos agresivos] y más juguetones.

Mi sospecha, sobre todo una corazonada, es que la ventaja del Homo sapiens podría no ser necesariamente una inteligencia bruta, sino diferencias de actitud. Como los perros, podemos retener comportamientos juveniles, cosas como alegría, apertura para conocer gente nueva, menor agresividad, más creatividad y curiosidad. Esto, a su vez, podría habernos ayudado a hacer nuestras sociedades más grandes, más complejas, colaborativas, abiertas e innovadoras, que luego superaron a las de ellos.

¿Pero, qué es esto?

Hasta ahora, he esquivado una pregunta importante, posiblemente la más importante. Está muy bien discutir cómo evolucionó nuestra humanidad, pero ¿qué es la humanidad? ¿Cómo estudiarlo y reconocerlo sin definirlo?

La gente tiende a asumir que hay algo que nos diferencia fundamentalmente de otros animales. La mayoría de la gente, por ejemplo, tiende a pensar que está bien vender, cocinar o comer una vaca, pero no hacer lo mismo con el carnicero. Esto sería, bueno, inhumano. Como sociedad, toleramos exhibir chimpancés y gorilas en jaulas, pero nos sentiríamos incómodos haciéndonos esto entre nosotros. Del mismo modo, podemos ir a una tienda y comprar un cachorro o un gatito, pero no un bebé.

Las reglas son diferentes para nosotros y para ellos. Incluso los activistas acérrimos por los derechos de los animales defienden los derechos de los animales para los animales, no los derechos humanos. Nadie propone dar a los simios el derecho a votar o presentarse a cargos públicos. Inherentemente nos vemos a nosotros mismos ocupando un plano moral y espiritual diferente. Podríamos enterrar a nuestra mascota muerta, pero no esperaríamos que el fantasma del perro nos persiga o que encuentre al gato esperando en el cielo.

Y, sin embargo, es difícil encontrar pruebas de este tipo de diferencia fundamental.

Foto: AFP

La palabra humanidad implica cuidar y tener compasión por los demás, pero podría decirse que esa es una cualidad de mamíferos, no humana. Una madre gata cuida a sus gatitos y un perro ama a su amo, quizás más que cualquier humano. Las orcas y los elefantes forman lazos familiares de por vida. Las orcas lloran por sus crías muertas y se ha visto a los elefantes visitando los restos de sus compañeros muertos. Las vidas y las relaciones emocionales no son exclusivas de nosotros.

Quizás sea la conciencia lo que nos distingue. Pero los perros y gatos ciertamente parecen conscientes de nosotros: nos reconocen como individuos, como nosotros los reconocemos a ellos. Nos entienden lo suficientemente bien como para saber cómo hacer que les demos comida, o dejarlos salir, o incluso cuando hemos tenido un mal día y necesitamos compañía. Si eso no es conciencia, ¿qué es?

Podríamos señalar que nuestros grandes cerebros nos distinguen, pero ¿eso nos hace humanos? Los delfines mulares tienen cerebros algo más grandes que nosotros. Los cerebros de los elefantes son tres veces más grandes que los nuestros; orcas, cuatro veces; y cachalotes, cinco veces. El tamaño del cerebro también varía en los humanos. Albert Einstein tenía un cerebro relativamente pequeño, más pequeño que el neandertal, el denisovano o el Homo rhodesiensis promedio, ¿era menos humano? Algo que no sea el tamaño del cerebro debe hacernos humanos, o tal vez haya más cosas en la mente de otros animales, incluidos los homínidos extintos, de lo que pensamos.

Podríamos definir a la humanidad en términos de capacidades cognitivas superiores: arte, matemáticas, música, lenguaje. Esto crea un problema curioso porque los humanos varían en qué tan bien hacemos todas estas cosas. Soy menos inclinado a las matemáticas que Stephen Hawking, menos literario que Jane Austen, menos inventivo que Steve Jobs, menos musical que Taylor Swift, menos articulado que Martin Luther King. En estos aspectos, ¿soy menos humano que ellos?

Si ni siquiera podemos definirlo, ¿cómo podemos realmente decir dónde comienza y dónde termina, o que somos únicos? ¿Por qué insistimos en tratar a otras especies como inherentemente inferiores, si no estamos exactamente seguros de qué nos hace ser nosotros?

Tampoco somos necesariamente el punto final lógico de la evolución humana. Éramos una de las muchas especies de homínidos, y sí, ganamos. Pero es posible imaginar otro curso evolutivo, una secuencia diferente de mutaciones y eventos históricos que lleven a los arqueólogos neandertales a estudiar nuestros extraños cráneos con forma de burbujas, preguntándose qué tan humanos éramos.

La naturaleza de la evolución significa que los seres vivos no encajan en categorías ordenadas. Las especies cambian gradualmente de una a otra, y cada individuo de una especie es ligeramente diferente, lo que hace posible el cambio evolutivo. Pero eso dificulta definir la humanidad.

Foto: Reuters

Los dos somos diferentes a otros animales debido a la selección natural, pero nos gustamos por nuestra ascendencia compartida; lo mismo, pero diferente. Y los humanos somos a la vez similares y diferentes, unidos por un ancestro común con otros Homo sapiens, diferentes debido a la evolución y la combinación única de genes que heredamos de nuestras familias o incluso de otras especies, como los neandertales y los denisovanos.

Es difícil clasificar los seres vivos en categorías estrictas, porque la evolución cambia constantemente las cosas, creando diversas especies y diversidad dentro de las especies.

Y qué diversidad es.

Es cierto que, de alguna manera, nuestra especie no es tan diversa. El Homo sapiens muestra menos diversidad genética que la cepa bacteriana promedio; nuestros cuerpos muestran menos variación en la forma que las esponjas, las rosas o los robles. Pero en nuestro comportamiento, la humanidad es tremendamente diversa. Somos cazadores, agricultores, matemáticos, soldados, exploradores, carpinteros, criminales, artistas. Hay tantas formas diferentes de ser humano, tantos aspectos diferentes de la condición humana, y cada uno de nosotros tiene que definir y descubrir qué significa ser humano. Irónicamente, esta incapacidad para definir a la humanidad es una de nuestras características más humanas.

* Nicholas R. Longrich, profesor titular de Paleontología y Biología Evolutiva, Universidad de Bath