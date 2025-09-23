SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Red Activa

Las mujeres son las que más cocinan en casa. Entonces, ¿por qué los hombres acaparan la parrilla?

La masculinidad tradicional sigue teniendo un fuerte arraigo en la barbacoa. Si bien otras formas de cocinar se consideran (injustamente) “trabajo de mujeres”, cocinar carne a fuego abierto se considera, en gran medida, una actividad masculina.

Por 
Rob Richardson*
 
Dianne Ma** (The Conversation)
Las mujeres son las que más cocinan en casa. Entonces, ¿por qué los hombres acaparan la parrilla?

A medida que el clima comienza a calentarse en todo el país, multitudes de personas saldrán al aire libre para tomar el sol, abrir una cerveza fría e, inevitablemente, encender la parrilla.

Es un patrón que todos conocemos bien. Pero tiende a eclipsar otro que a menudo se pasa por alto: ¿quién lleva las tenazas?

La masculinidad tradicional sigue teniendo un fuerte arraigo en la barbacoa. Si bien otras formas de cocinar se consideran (injustamente) “trabajo de mujeres”, cocinar carne a fuego abierto se considera, en gran medida, una actividad masculina.

¿Cómo podríamos explicar estas dinámicas de género?

¿Qué fue primero, el hombre o el fuego?

Según el antropólogo inglés Richard Wrangham, la capacidad de controlar el fuego, y por lo tanto de cocinar, fue el motor clave de la evolución humana. En palabras de Wrangham, “los humanos somos los simios que cocinan, las criaturas del fuego”.

La división de género en la alimentación y la cocina no es nueva. Nuestros antepasados ​​prehistóricos estructuraron su sociedad en torno a la comida. Existe la percepción común de que estas sociedades primitivas simplemente se dividían en dos grupos: el hombre cazador y la mujer recolectora.

La realidad, sin embargo, fue mucho más matizada, pues muchos expertos sugirieron que el bienestar comunitario prevalecía sobre la clara división de género. Y cada vez hay más pruebas que sugieren que, a pesar de sus responsabilidades en la crianza de los hijos, las mujeres habrían cazado, al igual que los hombres habrían recolectado.

Hoy en día, son las mujeres las que realizan la mayor parte de las tareas domésticas.

Las barbies originales

En términos de preparación de alimentos, la carnicería es anterior a la cocción y se remonta a hace unos 2,6 millones de años.

Filetear la carne en trozos más pequeños facilitó la masticación y la digestión de grandes mamíferos como los mamuts, lo que permitió que la carne se incorporara a nuestra dieta desde el principio. Existe evidencia indirecta de que la anatomía del Homo erectus se desvió de la de los primates no humanos hace unos 1,9 millones de años debido a este cambio en la dieta.

Si bien no está claro exactamente cuándo los humanos comenzaron a controlar y manipular el fuego, la evidencia de la cocina en la región del Levante se remonta a 780.000 años.

Incluso hubo toda una economía gigantesca hacia el final de la última edad de hielo (hace 27.000 años), que incluía la obtención de alimentos, el transporte de cadáveres, la carnicería, la preparación y el almacenamiento de los mismos.

La carne se ahumaba en frío en ahumaderos, lo que permitía consumirla fresca o almacenarla a largo plazo. Sin embargo, los expertos discrepan en cuanto a quién la cocinaba. ¿Los cazadores llevaban la presa al grupo para cocinarla o la cocinaban en el lugar de la matanza? El consenso general es que probablemente se trataba de ambas cosas.

¿Por qué las barbacoas son un festín de salchichas?

Hoy en día, las mujeres no solo cocinan la mayor parte de la comida, sino que también dedican la mayor parte del tiempo a la caza y la recolección (del supermercado). Sin embargo, esta brecha se está reduciendo, sobre todo en ciertos grupos demográficos.

La discriminación de género en la alimentación sigue siendo fuerte en el sector minorista y se extiende a la publicidad y el marketing. ¿Cuándo vio por última vez un anuncio con una mujer a cargo de la parrilla?

Los libros de cocina de parrillas suelen tener portadas con hombres. No hay ni una sola mujer en las portadas de los 50 libros de barbacoa y parrilla más vendidos en Amazon.

Y así como es más probable ver batidoras para pasteles en oferta para el Día de la Madre, es más probable ver productos relacionados con la barbacoa en oferta para el Día del Padre.

Esta brecha de género también se nota en el sector profesional de la hostelería.

El chef Lennox Hastie, del restaurante Firedoor de Sídney, es un experto en fuego. Hastie nos comentó: “Es innegable que, históricamente, el fuego ha estado envuelto en una especie de mitología rudimentaria: primigenia, elemental, a menudo masculina. Pero algunas de las tradiciones más antiguas y perdurables del fuego siempre han estado en manos de mujeres; es la industria la que ha tardado en ponerse al día. […] Al fuego no le importa quién eres. No respeta el ego. Requiere atención, intuición, paciencia, cualidades que no tienen género".

Aunque provocar incendios deliberadamente, o provocar un incendio, es un delito dominado por los hombres, no hay evidencia de que los hombres estén biológicamente programados o patológicamente impulsados ​​a hacerlo.

Su sobrerrepresentación en los incendios provocados puede explicarse mejor por factores de riesgo sociales, conductuales y psicológicos , entre los que se incluyen la influencia de los pares, los rasgos de personalidad antisocial y la falta de regulación emocional.

Pavoneándose en la parrilla

La barbacoa de patio, tal como la conocemos, es algo relativamente reciente, que se infiltró gradualmente en nuestro estilo de vida en la década de 1950 y se arraigó firmemente con la introducción de la barbacoa de gas en la década de 1960.

En muchos sentidos, es el equivalente moderno del asado dominical; cumple la función de ritual social y cultural y refleja aspectos de prestigio, generosidad y patriarcado. Todo esto contribuye a la masculinidad hegemónica, que enmarca al hombre como el sexo dominante en la sociedad: el proveedor, el trinchador, el asador.

En cambio, la cocina cotidiana tiende a considerarse un trabajo doméstico , más al servicio del bienestar familiar que una muestra de estatus social. Es una parte no remunerada y a menudo infravalorada del trabajo invisible que aún recae mayoritariamente sobre las mujeres.

Es difícil priorizar solo una de las múltiples teorías que intentan explicar el dominio masculino sobre la barbacoa. Pero es muy probable que los estereotipos sociales históricos y las expectativas de género influyan.

De cualquier manera, es mejor tener un extintor a mano.

*, Profesor titular de Artes Culinarias y Gastronomía, Universidad Tecnológica de Auckland

**, Profesora de Artes Culinarias y Gastronomía, Universidad Tecnológica de Auckland

Más sobre:RedActivaMujeresParrillaAsadoCocinarCarneBarbacoa

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump afirma que ahora cree que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Gobierno promulga histórica reforma al sistema de notarías: límite de edad para los notarios y precios máximos por servicios

Powell reconoce que la Fed está en una “situación complicada” ante los riesgos para la inflación y el empleo

“Creo que hay mucho por hacer”: Rodrigo Goldberg se suma al comando de Jeannette Jara como encargado deportivo

“Ningún funcionario público que cometa un ilícito va a quedar en la impunidad”: Gajardo por robo en Registro Civil de Buin

Lo más leído

1.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

2.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

3.
Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

4.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

5.
Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

Estos son los grupos a los que se extiende la vigencia de la cédula de identidad a 20 años

Estos son los grupos a los que se extiende la vigencia de la cédula de identidad a 20 años

Gobierno promulga histórica reforma al sistema de notarías: límite de edad para los notarios y precios máximos por servicios
Chile

Gobierno promulga histórica reforma al sistema de notarías: límite de edad para los notarios y precios máximos por servicios

“Creo que hay mucho por hacer”: Rodrigo Goldberg se suma al comando de Jeannette Jara como encargado deportivo

“Ningún funcionario público que cometa un ilícito va a quedar en la impunidad”: Gajardo por robo en Registro Civil de Buin

Powell reconoce que la Fed está en una “situación complicada” ante los riesgos para la inflación y el empleo
Negocios

Powell reconoce que la Fed está en una “situación complicada” ante los riesgos para la inflación y el empleo

Trump da “completo y total respaldo” a Javier Milei mientras el riesgo país de Argentina perfora los 1.000 puntos

Eli Lilly anuncia millonaria inversión para avanzar con la masificación de su píldora para bajar de peso

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.
Tendencias

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué es la leucovorina, el medicamento que podría tratar el autismo, según Estados Unidos

En vivo: Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe a Villarreal
El Deportivo

En vivo: Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe a Villarreal

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. River Plate por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Once Caldas vs. Independiente del Valle por la Copa Sudamericana

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Dominga Sotomayor habla de su cinta basada en La Perra de Pilar Quintana: “Es mucho más dispersa y radical que Limpia”
Cultura y entretención

Dominga Sotomayor habla de su cinta basada en La Perra de Pilar Quintana: “Es mucho más dispersa y radical que Limpia”

¿Cómo definir la literatura de Ramón Díaz Eterovic? Una crónica del Chile profundo más allá del género policial

Los cantantes chilenos que abrirán los cuatro conciertos de Silvio Rodríguez en Santiago

Trump afirma que ahora cree que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia
Mundo

Trump afirma que ahora cree que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia

Acusan al padre de Elon Musk de abusar sexualmente de sus propios hijos e hijastros

Gaza, Ucrania y multilateralismo: Trump dispara contra todos en su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo
Paula

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint