Las mujeres son las que más cocinan en casa. Entonces, ¿por qué los hombres acaparan la parrilla?

A medida que el clima comienza a calentarse en todo el país, multitudes de personas saldrán al aire libre para tomar el sol, abrir una cerveza fría e, inevitablemente, encender la parrilla.

Es un patrón que todos conocemos bien. Pero tiende a eclipsar otro que a menudo se pasa por alto: ¿quién lleva las tenazas?

La masculinidad tradicional sigue teniendo un fuerte arraigo en la barbacoa. Si bien otras formas de cocinar se consideran (injustamente) “trabajo de mujeres”, cocinar carne a fuego abierto se considera, en gran medida, una actividad masculina.

¿Cómo podríamos explicar estas dinámicas de género?

¿Qué fue primero, el hombre o el fuego?

Según el antropólogo inglés Richard Wrangham, la capacidad de controlar el fuego, y por lo tanto de cocinar, fue el motor clave de la evolución humana. En palabras de Wrangham, “los humanos somos los simios que cocinan, las criaturas del fuego”.

La división de género en la alimentación y la cocina no es nueva. Nuestros antepasados ​​prehistóricos estructuraron su sociedad en torno a la comida. Existe la percepción común de que estas sociedades primitivas simplemente se dividían en dos grupos: el hombre cazador y la mujer recolectora.

La realidad, sin embargo, fue mucho más matizada, pues muchos expertos sugirieron que el bienestar comunitario prevalecía sobre la clara división de género. Y cada vez hay más pruebas que sugieren que, a pesar de sus responsabilidades en la crianza de los hijos, las mujeres habrían cazado, al igual que los hombres habrían recolectado.

Hoy en día, son las mujeres las que realizan la mayor parte de las tareas domésticas.

Las barbies originales

En términos de preparación de alimentos, la carnicería es anterior a la cocción y se remonta a hace unos 2,6 millones de años.

Filetear la carne en trozos más pequeños facilitó la masticación y la digestión de grandes mamíferos como los mamuts, lo que permitió que la carne se incorporara a nuestra dieta desde el principio. Existe evidencia indirecta de que la anatomía del Homo erectus se desvió de la de los primates no humanos hace unos 1,9 millones de años debido a este cambio en la dieta.

Si bien no está claro exactamente cuándo los humanos comenzaron a controlar y manipular el fuego, la evidencia de la cocina en la región del Levante se remonta a 780.000 años.

Incluso hubo toda una economía gigantesca hacia el final de la última edad de hielo (hace 27.000 años), que incluía la obtención de alimentos, el transporte de cadáveres, la carnicería, la preparación y el almacenamiento de los mismos.

La carne se ahumaba en frío en ahumaderos, lo que permitía consumirla fresca o almacenarla a largo plazo. Sin embargo, los expertos discrepan en cuanto a quién la cocinaba. ¿Los cazadores llevaban la presa al grupo para cocinarla o la cocinaban en el lugar de la matanza? El consenso general es que probablemente se trataba de ambas cosas.

¿Por qué las barbacoas son un festín de salchichas?

Hoy en día, las mujeres no solo cocinan la mayor parte de la comida, sino que también dedican la mayor parte del tiempo a la caza y la recolección (del supermercado). Sin embargo, esta brecha se está reduciendo, sobre todo en ciertos grupos demográficos.

La discriminación de género en la alimentación sigue siendo fuerte en el sector minorista y se extiende a la publicidad y el marketing. ¿Cuándo vio por última vez un anuncio con una mujer a cargo de la parrilla?

Los libros de cocina de parrillas suelen tener portadas con hombres. No hay ni una sola mujer en las portadas de los 50 libros de barbacoa y parrilla más vendidos en Amazon.

Y así como es más probable ver batidoras para pasteles en oferta para el Día de la Madre, es más probable ver productos relacionados con la barbacoa en oferta para el Día del Padre.

Esta brecha de género también se nota en el sector profesional de la hostelería.

El chef Lennox Hastie, del restaurante Firedoor de Sídney, es un experto en fuego. Hastie nos comentó: “Es innegable que, históricamente, el fuego ha estado envuelto en una especie de mitología rudimentaria: primigenia, elemental, a menudo masculina. Pero algunas de las tradiciones más antiguas y perdurables del fuego siempre han estado en manos de mujeres; es la industria la que ha tardado en ponerse al día. […] Al fuego no le importa quién eres. No respeta el ego. Requiere atención, intuición, paciencia, cualidades que no tienen género".

Aunque provocar incendios deliberadamente, o provocar un incendio, es un delito dominado por los hombres, no hay evidencia de que los hombres estén biológicamente programados o patológicamente impulsados ​​a hacerlo.

Su sobrerrepresentación en los incendios provocados puede explicarse mejor por factores de riesgo sociales, conductuales y psicológicos , entre los que se incluyen la influencia de los pares, los rasgos de personalidad antisocial y la falta de regulación emocional.

Pavoneándose en la parrilla

La barbacoa de patio, tal como la conocemos, es algo relativamente reciente, que se infiltró gradualmente en nuestro estilo de vida en la década de 1950 y se arraigó firmemente con la introducción de la barbacoa de gas en la década de 1960.

En muchos sentidos, es el equivalente moderno del asado dominical; cumple la función de ritual social y cultural y refleja aspectos de prestigio, generosidad y patriarcado. Todo esto contribuye a la masculinidad hegemónica, que enmarca al hombre como el sexo dominante en la sociedad: el proveedor, el trinchador, el asador.

En cambio, la cocina cotidiana tiende a considerarse un trabajo doméstico , más al servicio del bienestar familiar que una muestra de estatus social. Es una parte no remunerada y a menudo infravalorada del trabajo invisible que aún recae mayoritariamente sobre las mujeres.

Es difícil priorizar solo una de las múltiples teorías que intentan explicar el dominio masculino sobre la barbacoa. Pero es muy probable que los estereotipos sociales históricos y las expectativas de género influyan.

De cualquier manera, es mejor tener un extintor a mano.

*Rob Richardson, Profesor titular de Artes Culinarias y Gastronomía, Universidad Tecnológica de Auckland

**Dianne Ma, Profesora de Artes Culinarias y Gastronomía, Universidad Tecnológica de Auckland