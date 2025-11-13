A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones. Foto referencial de archivo

Para este domingo 16 de noviembre está programado el proceso de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

La jornada cuenta con voto obligatorio para los ciudadanos chilenos y por no asistir se encuentra establecida una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, desde $34.000 a $104.000 aproximadamente.

Horario de las mesas de votación

Las mesas de votación funcionan desde las 8:00 hasta las 18:00 horas , siempre que no hubiese algún elector esperando sufragar.

Para revisar dónde corresponde votar se encuentra disponible la plataforma consulta.servel.cl y la vía telefónica en el 600 6000 166.

De esta manera se puede conocer el local de votación, la mesa y el número de ubicación en el padrón electoral.

Respecto a las personas que deben acudir a trabajar durante el domingo, estas cuentan con tres horas para ir a votar.

Además, el permiso laboral considera que no se presente un descuento para los designados como vocales de mesa, miembros de colegio escrutador o delegados ante la Junta Electoral.