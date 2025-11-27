BLACK SALE $990
    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    Se acerca la esperada fecha marcada por descuentos previos a la Navidad, que en esta ocasión se extenderá a lo largo de cuatro días.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas. Foto referencial.

    En las próximas horas se dará inicio a una nueva versión del Black Friday, que para este año se anunció como un evento de cuatro días que traerá descuentos en productos y servicios.

    Se trata de una fecha organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CSS) y que cuenta con la participación de socios de las Cámaras de Comercio de Valparaíso y Puerto Montt.

    Para esta ocasión la CCS confirmó la participación de 460 marcas físicas, que ofrecerán descuentos en más de 20 categorías como electrónica, hogar, vestuario y viajes.

    Cuándo empieza el Black Friday

    El Black Friday comienza a las 00:00 horas del viernes 28 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 1 de diciembre de 2025.

    La fecha posiciona al evento como una oportunidad ideal para adelantar compras de Navidad.

    Serán cuatro días en que las marcas participantes tendrán descuentos, los que se podrán conocer en la página oficial blackfridayccs.cl, que reúne a las firmas certificadas mediante el Sello Oficial de la CCS.

    Más de 2.000 tiendas físicas de marcas adheridas se encuentran georreferenciadas en el sitio web, permitiendo comparar precios y localizar puntos de venta.

    Además, durante el Black Friday se podrá utilizar la aplicación CyberApp para filtrar productos según intereses.

    También se confirmó la aplicación del sistema Resolución en Línea, que facilita acuerdos simples y rápidos entre consumidores y empresas frente a eventuales reclamos por parte de 200 marcas adheridas a la plataforma.

    Lee también:

