La firma coreana Samsung ha evolucionado su propuesta más allá del hardware individual, consolidando el ecosistema Galaxy como la experiencia más robusta y completa en el mundo Android .

La fortaleza de la marca no reside solo en la potencia de sus smartphones (como la elogiada serie S o los plegables Z), sino en la integración intuitiva y fluida con sus wearables, tablets y laptops .

Gracias a la continuidad de aplicaciones y funciones como Quick Share, un usuario puede iniciar una tarea en el teléfono y terminarla en su Galaxy Tab o Book instantáneamente.

Sumado a la plataforma SmartThings, Samsung conecta estos dispositivos con la casa inteligente, creando un entorno donde la capa de personalización One UI actúa como el hilo conductor de una vida digital totalmente interconectada.

Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

Productos con descuentos en Black Friday

Samsung adelantó su Black Friday con descuentos de hasta un 40% en productos como smartphones, computadores, relojes inteligentes y tablets.

El Black Friday es el momento ideal para quienes desean actualizar su ecosistema Galaxy con tecnología avanzada, rendimiento y diseño premium, o por qué no, ingresar por primera vez. Desde entretenimiento, edición con inteligencia artificial o hasta monitoreo de salud, Samsung ofrece una amplia gama de dispositivos móviles interconectados y ahora con precios rebajados.

Este es el detalle de los dispositivos con descuentos en Black Friday 2025.

Los teléfonos inteligentes no habían sido emocionantes durante años, hasta la aparición de los plegables

Guía de compras Black Friday 2025

Samsung Galaxy Z Fold 7: la hora del plegable

Para quienes hemos sido usuarios de smartphones durante los últimos quince años, las novedades se han vuelto cada vez más tediosas y los teléfonos son básicamente lo mismo: una placa de metal con baterías y cámaras apenas mejoradas, con una o dos nuevas funciones de software. Pero algunas grandes compañías están pensando fuera de la caja con los teléfonos plegables.

Un teléfono que se puede transformar en una tablet es, al menos, emocionante. Y los teléfonos inteligentes no habían sido emocionantes durante años.

En su séptima generación de teléfonos plegables, Samsung apuesta por el Galaxy Z Fold 7 (lee nuestra reseña en este link) como un verdadero centro de productividad . Su amplia pantalla y experiencia multitarea fluida permiten alternar entre aplicaciones, crear presentaciones o editar videos con facilidad.

Robusto y al mismo tiempo refinado, el modelo está dirigido a quienes buscan un dispositivo completo para productividad y entretención, con una estructura reforzada, bisagra mejorada y certificación IPX8 de resistencia al agua.

Samsung Galaxy Z Fold 7: con 14% de descuento y si usas el código adicional BLACKEXTRA10, queda en un precio final $1.709.991. : con 14% de descuento y si usas el código adicional, queda en un precio final $1.709.991. Comprar

DXOMARK ubicó a la pantalla del Galaxy S25 Ultra como la mejor del mercado en 2025

Guía de compras Black Friday 2025

Samsung Galaxy S25 Ultra: rendimiento premium

El Galaxy S25 Ultra (lee nuestra reseña en este link) consolida a la gama alta de Samsung con un diseño más cómodo en mano, un panel AMOLED gigantesco y brillante que muchos consideran de lo mejor visto en un móvil (la consultora francesa DXOMARK lo ubicó como la mejor pantalla del mercado en 2025), y un rendimiento que se percibe fluido en cualquier tarea , desde juegos exigentes hasta funciones de IA avanzadas.

La nueva cámara ultra gran angular de alta resolución y el conjunto fotográfico en general ofrecen resultados muy consistentes de día y de noche, mientras que su batería de 5.000 mAh permite llegar al final del día con tranquilidad. Lleva el tope de gama en procesadores, un Snapdragon 8 Elite, hasta 1 TB de almacenamiento y 12 GB de RAM.

Samsung Galaxy S25 Ultra: con 14% de descuento y si usas el código adicional BLACKEXTRA10, queda en un precio final $1.142.991. : con 14% de descuento y si usas el código adicional, queda en un precio final $1.142.991. Comprar

Guía de compras Black Friday 2025

Samsung Galaxy Buds 3 Pro: fuerte y claro

Los Galaxy Buds 3 Pro ofrecen una calidad de sonido superior gracias a su configuración de doble amplificador con tweeter y woofer , brindando graves potentes y voces claras. La cancelación activa de ruido es efectiva y suficiente para la mayoría de los usuarios. Su batería permite hasta 6-7 horas de uso con ANC activado.

Son livianos, cómodos y cuentan con funciones avanzadas como ecualizador personalizable y audio espacial, ideales para música y llamadas claras, especialmente en dispositivos del ecosistema Galaxy.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro: con 28% de descuento y si usas el código adicional BLACKEXTRA10, queda en un precio final $161.991. : con 28% de descuento y si usas el código adicional, queda en un precio final $161.991. Comprar

Guía de compras Black Friday 2025

Samsung Galaxy Book 5 Pro 360: creatividad y multitarea

Es un portátil 2-en-1 con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 16 pulgadas que ofrece colores vibrantes y una tasa de refresco de 120 Hz. Su rendimiento, impulsado por el procesador Intel Core Ultra 7 258V y 32 GB de RAM, es fluido y eficiente para tareas creativas y multitarea . Sobresale por su batería de larga duración, que puede alcanzar casi 24 horas en uso, además de un diseño robusto y un teclado retroiluminado.

Para impulsar la productividad y creatividad, el Galaxy Book 5 Pro 360 (lee nuestra reseña en este link) incluye un lápiz S Pen para interacción táctil avanzada y una bisagra sólida de 360 grados.

Samsung Galaxy Book5 Pro 360: con 32% de descuento y si usas el código adicional BLACKEXTRA10, queda en un precio final $1.349.991. : con 32% de descuento y si usas el código adicional, queda en un precio final $1.349.991. Comprar

Guía de compras Black Friday 2025

Samsung Galaxy S25 FE: tecnología para todos

Destaca por su diseño delgado y liviano, con los biseles más estrechos vistos en un modelo FE. Su pantalla AMOLED ofrece excelente visibilidad y colores vivos con soporte HDR10+. En rendimiento, es ágil para multitarea y juegos, gracias a un eficiente procesador Exynos 2500, aunque no tan potente como los modelos S25 de gama alta. La cámara frontal mejorada de 12 MP captura selfies nítidas, mientras que el sistema de cámaras traseras ofrece imágenes equilibradas con buena reproducción de color y detalle en buena luz. Su batería de 4.900 mAh brinda una duración sólida y carga rápida.

El Galaxy S25 FE amplía el acceso a la experiencia Galaxy AI , ofreciendo funciones premium y un rendimiento equilibrado para un público más amplio.

Samsung Galaxy S25 FE: con 17% de descuento y si usas el código adicional BLACKEXTRA10, queda en un precio final $539.991. : con 17% de descuento y si usas el código adicional, queda en un precio final $539.991. Comprar

El mejor tablet con Android del mercado

Guía de compras Black Friday 2025

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: el mejor tablet Android

El Galaxy Tab S11 Ultra (lee nuestra reseña en este link) es un tablet de gama alta con una espectacular pantalla AMOLED de 14.6 pulgadas, resolución de 2960 x 1848 pixeles y una tasa de refresco de 120 Hz que ofrece una experiencia visual deslumbrante.

Está potenciado por el chip MediaTek Dimensity 9400+, que garantiza un rendimiento rápido y fluido para multitarea y tareas creativas. Su batería de 11,600 mAh brinda hasta 23 horas de reproducción de video, con carga rápida de 45W. Destacan también el S Pen rediseñado para mejor precisión y la versatilidad de Samsung DeX para productividad profesional. Es considerado uno de los mejores tablets con Android .

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: con 30% de descuento y si usas el código adicional BLACKEXTRA10, queda en un precio final $1.012.491. : con 30% de descuento y si usas el código adicional, queda en un precio final $1.012.491. Comprar

Guía de compras Black Friday 2025

Samsung Galaxy Watch 8: salud y bienestar inteligente

El Galaxy Watch 8 (lee nuestra reseña en este link) es un smartwatch avanzado con diseño más delgado, ligero y cómodo gracias a su nueva forma de cojín y correas dinámicas. Está equipado con un procesador de 3 nm que mejora el rendimiento y la duración de la batería, que ronda 1.5 días con uso típico.

Su pantalla alcanza 3,000 nits, brillante y visible en cualquier condición. Ofrece avanzadas funciones de salud como monitoreo de ritmo cardíaco, ECG, presión sanguínea, seguimiento del sueño y alertas personalizadas que acompañan al usuario durante el día y la noche, con una experiencia de bienestar integrada y proactiva. La integración con Wear OS 6 y la IA Gemini aportan una experiencia fluida y personalizada.