BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    3 recomendaciones para evitar caer en estafas durante el Black Friday

    Desde la firma global de ciberseguridad y privacidad digital, Kaspersky, compartieron una serie de puntos clave a tener en consideración durante este periodo de ofertas y descuentos en múltiples comercios. Esto es lo que dijeron.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    3 recomendaciones para evitar caer en estafas durante el Black Friday. Foto: archivo / referencial.

    Entre finales de noviembre y principios de diciembre se desarrollará el Black Friday, instancia en la que los consumidores podrán optar por múltiples descuentos en una amplia variedad de productos.

    Sin embargo, pese al entusiasmo por las ofertas, es necesario mantener ciertas consideraciones esenciales en cuanto al ámbito de la ciberseguridad, para así evitar caer en potenciales estafas y fraudes digitales.

    De acuerdo al Panorama de Amenazas para Chile de Kaspersky, en los últimos 12 meses se registró un total de 37,7 millones de bloqueos de phishing solo en el país. Se trata de un promedio de 103.000 al día.

    Según la firma global de ciberseguridad y privacidad digital, esta amenaza sigue siendo una de las más frecuentes en el cibercrimen y también se pone “en oferta” durante el Black Friday.

    Mientras miles de personas buscan descuentos en Internet, delincuentes esperan robar datos personales, información bancaria y dinero.

    Para ello, despliegan una cadena de engaños que inicia con ofertas y notificaciones falsas, trampas que prometen descuentos llamativos y que tienen el objetivo de atraer a los consumidores para que compren rápidamente, sin que piensen demasiado en si se trata o no de una estafa o fraude.

    Desde Kaspersky advierten que muchas llegan desde redes sociales, a través de publicaciones, anuncios o perfiles que imitan a tiendas reconocidas o pequeños negocios con “descuentos exclusivos”.

    Otras adoptan la forma de mensajes, correos o llamadas, que además de ofrecer promociones, alertan sobre “problemas con tu pedido” o “fallas en el pago”, para así generar una reacción inmediata por parte de los consumidores.

    Las estrategias que los cibercriminales han adoptado incluyen la creación de portales casi idénticos a los originales. Usualmente, cambian letras en la dirección web y copian diseños, logotipos y secciones completas, para así simular una experiencia real de compra.

    Los delincuentes también han recurrido a sistemas de procesamiento de pago que parecen legítimos, pero que en realidad no lo son. Estos pueden permitir que accedan a datos tanto personales como bancarios de los usuarios.

    La gerente de Productos para el Consumidor para las regiones Norte y Sur de América Latina en Kaspersky, Carolina Mojica, declaró a través de un comunicado que “el phishing destaca por ser un modelo de ataque masivo, automatizado y de bajo costo, lo que lo convierte en una herramienta muy rentable para los delincuentes, especialmente en épocas como el Black Friday”.

    “Con un solo envío, pueden alcanzar a miles de usuarios y adaptar el engaño a distintas plataformas. Cada descuido puede traducirse en pérdidas económicas y en una menor confianza hacia el comercio digital. La verdadera protección empieza antes de comprar, con precaución y verificación desde el primer clic”.

    Es por esto que desde la firma de ciberseguridad compartieron una serie de recomendaciones clave para evitar caer en potenciales estafas y fraudes durante el Black Friday, que se desarrollará oficialmente desde el viernes 28 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre.

    3 recomendaciones para evitar caer en estafas durante el Black Friday. Foto: archivo / referencial.

    1. Filtra las ofertas falsas antes de hacer clic

    Aunque algunas ofertas puedan parecer lo suficientemente llamativas como para llamarte a comprar rápidamente, los especialistas advirtieron que es fundamental “desconfiar de mensajes o anuncios que prometan promociones increíbles o que te presionen para comprar ‘ahora o nunca’”.

    Antes de pagar, dijeron los expertos, es importante verificar que la página tenga candado en la barra de direcciones y comience con https, y que el diseño, las imágenes y los textos sean claros y profesionales.

    En redes sociales, es clave revisar que el vendedor realmente exista, a través de señales como que tenga una cuenta verificada, comentarios auténticos y fechas coherentes.

    “Si algo te parece sospechoso, mejor ignóralo y busca la tienda oficial”, sugirieron desde Kaspersky.

    2. “Piensa en tu información como en tu billetera: no la saques en cualquier lugar”

    Para proteger tus datos personales y bancarios en el mundo digital, es fundamental que “pienses en tu información como en tu billetera” y “no la saques en cualquier lugar”, comentaron los especialistas.

    En este sentido, recomendaron evitar ingresar datos financieros en aplicaciones o sitios sospechosos; usar tarjetas digitales con códigos de seguridad dinámicos (cambian con cada compra); nunca compartir contraseñas ni datos bancarios por correo, mensaje o llamada, aunque parezcan de la tienda, tu banco o del servicio de paquetería; y activar alertas de compra para recibir notificaciones inmediatas si alguien intenta usar tus tarjetas sin autorización.

    3 recomendaciones para evitar caer en estafas durante el Black Friday. Foto: archivo / referencial.

    3. Comprar desde dispositivos protegidos

    Actualmente, la mayoría de las compras se hacen desde celulares, por lo que es necesario que estos dispositivos también estén protegidos, así como los computadores.

    Desde la firma de ciberseguridad recomendaron instalar soluciones que tengan la capacidad de detectar links de phishing, bloquear sitios falsos y proteger los pagos en línea. Sugieren su propia propuesta, Kaspersky Premium, como una opción.

    También es clave mantener las aplicaciones y los dispositivos actualizados, para así evitar potenciales vulnerabilidades.

    De la misma manera, sugirieron evitar conectarse a redes públicas de Wi-Fi para hacer compras, ya que estas podrían aumentar el riesgo de enfrentar problemas de ciberseguridad durante los procesos de pago.

    Lee también:

    Más sobre:CiberseguridadBlack FridayFraudesCrimenEstafasCibercrimenOfertasDescuentosDelincuenciaPhishingLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El “temor” de Beatriz Sánchez ante un posible gobierno de José Antonio Kast

    Ministro de Transportes lamenta accidente de tránsito en San Miguel que dejó dos menores de edad fallecidos

    Recurso para anular cuestionado concurso para interinato de Conservador de Santiago llega a la Suprema

    Defensa de Pulgar desiste de petición para reabrir investigación y tribunal fija preparación de juicio oral para enero

    Boric viaja a la Región de Magallanes en medio de creciente tensión entre candidaturas de Jara y Kast de cara al balotaje

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Lo más leído

    1.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    2.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    3.
    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    4.
    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Brasil por la semifinal del Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Brasil por la semifinal del Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver la semifinal de Austria vs. Italia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver la semifinal de Austria vs. Italia por el Mundial Sub 17

    Temblor hoy, lunes 24 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 24 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El “temor” de Beatriz Sánchez ante un posible gobierno de José Antonio Kast
    Chile

    El “temor” de Beatriz Sánchez ante un posible gobierno de José Antonio Kast

    Ministro de Transportes lamenta accidente de tránsito en San Miguel que dejó dos menores de edad fallecidos

    Recurso para anular cuestionado concurso para interinato de Conservador de Santiago llega a la Suprema

    Chile ante un nuevo ciclo: menos consignas, más resultados
    Negocios

    Chile ante un nuevo ciclo: menos consignas, más resultados

    Las ventas online del retail se desaceleran en el tercer trimestre del año

    BHP fracasa en su último intento para comprar Anglo American y le cierra la puerta a la operación

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años
    Tendencias

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    3 recomendaciones para evitar caer en estafas durante el Black Friday

    El espaldarazo de Arturo Vidal a Salomón Rodríguez en el triunfo de Colo Colo sobre Unión Española
    El Deportivo

    El espaldarazo de Arturo Vidal a Salomón Rodríguez en el triunfo de Colo Colo sobre Unión Española

    Arturo Vidal explica su suplencia en Colo Colo: “No es porque hay alguien mejor que yo”

    El gesto viral de Carlos Palacios en la clasificación de Boca Juniors a los cuartos de final del Clausura

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Muere a los 81 años Jimmy Cliff, leyenda del reggae
    Cultura y entretención

    Muere a los 81 años Jimmy Cliff, leyenda del reggae

    La estrella del soul Macy Gray agenda su debut en Chile

    El Secreto de los Arbustos: escucha el disco que reúne a Pascuala Ilabaca y la SdC Big Band

    Zelenski insiste en que la paz no pasa por reconocer el cambio violento de las fronteras de Ucrania
    Mundo

    Zelenski insiste en que la paz no pasa por reconocer el cambio violento de las fronteras de Ucrania

    La maldición de los Kennedy azota de nuevo al clan: nieta de JFK revela que le queda menos de un año de vida

    Venezuela dice que nombrar terrorista al “inexistente” Cartel de los Soles es una “patraña” para la invasión

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad