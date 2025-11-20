Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento? Foto referencial

Ya se preparan los detalles de lo que será la nueva edición del Black Friday, evento oficial impulsado por la Cámara de Comercio de Santiago (CSS) y que cuenta con la participación de socios de las Cámaras de Comercio de Valparaíso y Puerto Montt.

La fecha dedicada al comercio llegará como una oportunidad ideal para adelantar compras relacionadas a regalos de Navidad y se extenderá a lo largo de cuatro días.

Para esta ocasión la CCS confirmó la participación de 460 marcas físicas, que ofrecerán descuentos en más de 20 categorías como electrónica, hogar, vestuario y viajes.

Cuándo es el Black Friday

El Black Friday comienza el viernes 28 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 1 de diciembre de 2025.

Las ofertas se podrán revisar en el sitio oficial blackfridayccs.cl, que reúne a las firmas certificadas mediante el Sello Oficial de la CCS.

Más de 2.000 tiendas físicas de marcas adheridas se encuentran georreferenciadas en el sitio web, permitiendo comparar precios y localizar puntos de venta.

Además, para esta ocasión también se podrá utilizar la aplicación CyberApp para filtrar productos según intereses.

También se confirmó la aplicación del sistema Resolución en Línea, que facilita acuerdos simples y rápidos entre consumidores y empresas frente a eventuales reclamos por parte de 200 marcas adheridas a la plataforma.