A qué hora y dónde ver a Alemania vs. Colombia por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Alemania se mide contra Colombia durante la primera fecha del Mundial Sub 17 durante este martes.

Las selecciones compiten como parte del Grupo G de la fase inicial.

Cuándo juega Alemania vs. Colombia Sub 17

El partido de Alemania contra Colombia por el Mundial Sub 17 es este martes, 4 de noviembre, a las 11:45 horas de Chile.

Dónde ver a Alemania vs. Colombia

El partido de Alemania contra Colombia se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el Mundial Sub 17 se encuentra en la plataforma DGO.