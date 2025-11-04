A qué hora y dónde ver a Alemania vs. Colombia por el Mundial Sub 17 en TV y streaming
El cruce se desarrolla durante este martes por el Grupo G del campeonato.
Alemania se mide contra Colombia durante la primera fecha del Mundial Sub 17 durante este martes.
Las selecciones compiten como parte del Grupo G de la fase inicial.
Cuándo juega Alemania vs. Colombia Sub 17
El partido de Alemania contra Colombia por el Mundial Sub 17 es este martes, 4 de noviembre, a las 11:45 horas de Chile.
Dónde ver a Alemania vs. Colombia
El partido de Alemania contra Colombia se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el Mundial Sub 17 se encuentra en la plataforma DGO.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.