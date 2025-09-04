A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Venezuela por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este jueves se juega la Fecha 17° de las Eliminatorias al Mundial 2026, donde uno de los esperados cruces medirá a Argentina vs. Venezuela.

El cuadro de Lionel Messi recibirá a una Vinotinto que busca sumar los puntos necesarios para ser parte de la cita global o acercarse a la posibilidad de repechaje.

Cuándo juega Argentina vs. Venezuela

El partido de Argentina vs. Venezuela es este jueves, 4 de septiembre, a las 19:30 horas de Chile.

La Albiceleste juega de local en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

Dónde ver a Argentina vs. Venezuela

El partido de Argentina vs. Venezuela tiene transmisión confirmada en TV abierta en el canal Chilevisión .

Para quienes busquen ver el cruce de forma online, también se anunció su cobertura en la señal chilevision.cl y la aplicación MiCHV, disponible para dispositivos iOS y Android.