A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Venezuela por TV y streaming
La Albiceleste de Lionel Messi recibe a una Vinotinto que busca acercarse al Mundial 2026.
Este jueves se juega la Fecha 17° de las Eliminatorias al Mundial 2026, donde uno de los esperados cruces medirá a Argentina vs. Venezuela.
El cuadro de Lionel Messi recibirá a una Vinotinto que busca sumar los puntos necesarios para ser parte de la cita global o acercarse a la posibilidad de repechaje.
Cuándo juega Argentina vs. Venezuela
El partido de Argentina vs. Venezuela es este jueves, 4 de septiembre, a las 19:30 horas de Chile.
La Albiceleste juega de local en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.
Dónde ver a Argentina vs. Venezuela
El partido de Argentina vs. Venezuela tiene transmisión confirmada en TV abierta en el canal Chilevisión.
Para quienes busquen ver el cruce de forma online, también se anunció su cobertura en la señal chilevision.cl y la aplicación MiCHV, disponible para dispositivos iOS y Android.
