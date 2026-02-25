A qué hora y dónde ver a Bahía vs. O’Higgins por la Copa Libertadores
El cuadro de Rancagua va en búsqueda de la clasificación, con ventaja en el resultado global.
Este miércoles O’Higgins vuelve a salir a la cancha con el sueño de avanzar en la Copa Libertadores, en el marco del partido de vuelta contra Bahía.
El cuadro de Rancagua visita Brasil por la Fase 2 del campeonato, tras la ventaja que tomaron con el anterior resultado 1-0 obtenido en El Teniente.
Cuándo juega Bahía vs. O’Higgins
El partido de Bahía contra O’Higgins es este miércoles, 25 de febrero, a las 19:00 horas de Chile.
Para este compromiso clubes se miden en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía.
Dónde ver a Bahía vs. O’Higgins
El partido de Bahía contra O’Higgins se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
