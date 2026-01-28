A qué hora y dónde ver a Benfica vs. Real Madrid por la Champions League. Foto referencial de archivo realmadrid.com

Benfica recibe al Real Madrid durante este miércoles por la Champions League, en el marco de la octava y última fecha de la fase de la liga.

Los locales vienen de caer por 0-2 ante Juventus en la reciente jornada, mientras que los merengues tuvieron un exitoso 6-1 contra Monaco y se mantienen en tercera posición de la tabla.

Cuándo juega Benfica vs. Real Madrid

El partido de Benfica contra Real Madrid es este miércoles, 28 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estádio da Luz de Portugal para este compromiso.

Dónde ver a Benfica vs. Real Madrid

El partido de Benfica contra Real Madrid se transmite en Disney+, dentro del Plan Premium.