A qué hora y dónde ver a Benfica vs. Real Madrid por la Champions League
Los clubes se miden en Portugal por la Fecha 8 del campeonato europeo.
Benfica recibe al Real Madrid durante este miércoles por la Champions League, en el marco de la octava y última fecha de la fase de la liga.
Los locales vienen de caer por 0-2 ante Juventus en la reciente jornada, mientras que los merengues tuvieron un exitoso 6-1 contra Monaco y se mantienen en tercera posición de la tabla.
Cuándo juega Benfica vs. Real Madrid
El partido de Benfica contra Real Madrid es este miércoles, 28 de enero, a las 17:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estádio da Luz de Portugal para este compromiso.
Dónde ver a Benfica vs. Real Madrid
El partido de Benfica contra Real Madrid se transmite en Disney+, dentro del Plan Premium.
