A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League. Foto referencial de archivo Instagram @atleticodemadrid

Este miércoles finalizan los partidos por la etapa de playoffs de la Champions League, donde Club Brujas recibe al Atlético de Madrid.

Los equipos se miden en el marco del duelo de ida, en el primero de dos cruces que definirán su avance en el torneo europeo.

Cuándo juega Brujas vs. Atlético

El partido de Club Brujas contra el Atlético de Madrid es este miércoles, 18 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

Los locales reciben a los madrileños en el Estadio Jan Breydel de Bélgica.

Dónde ver a Brujas vs. Atlético

El partido de Club Brujas contra Atlético de Madrid se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce de la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.