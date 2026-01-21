SUSCRÍBETE POR $1100
    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Limache por la semifinal de la Supercopa

    El actual campeón de la Liga de Primera se mide contra el subcampeón de la Copa Chile.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Limache por la semifinal de la Supercopa. Foto referencial de archivo ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Este miércoles se juega la segunda semifinal de la Supercopa del fútbol chileno, en un intenso duelo en el que se mide Coquimbo Unido con Deportes Limache.

    El actual campeón de la Liga de Primera llega a la etapa tras una temporada histórica, donde se enfrentará al subcampeón de la Copa Chile.

    Este partido confirmará al finalista para el cruce definitorio contra Universidad Católica, que se alzó por 4-2 ante Huachipato en la primera semifinal del pasado martes.

    Cuándo juega Coquimbo Unido vs. Deportes Limache

    El partido de Coquimbo Unido contra Deportes Limache es este miércoles 21 de enero, a las 19:00 horas.

    Los clubes juegan la semifinal de la Supercopa de Chile en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

    Dónde ver a Coquimbo vs. Limache

    El partido de Coquimbo Unido contra Deportes Limache se transmite en el canal TNT Sports.

    De forma online, el cruce se encuentra en el apartado deportivo de la plataforma HBO Max.

