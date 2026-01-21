A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Limache por la semifinal de la Supercopa
El actual campeón de la Liga de Primera se mide contra el subcampeón de la Copa Chile.
Este miércoles se juega la segunda semifinal de la Supercopa del fútbol chileno, en un intenso duelo en el que se mide Coquimbo Unido con Deportes Limache.
El actual campeón de la Liga de Primera llega a la etapa tras una temporada histórica, donde se enfrentará al subcampeón de la Copa Chile.
Este partido confirmará al finalista para el cruce definitorio contra Universidad Católica, que se alzó por 4-2 ante Huachipato en la primera semifinal del pasado martes.
Cuándo juega Coquimbo Unido vs. Deportes Limache
El partido de Coquimbo Unido contra Deportes Limache es este miércoles 21 de enero, a las 19:00 horas.
Los clubes juegan la semifinal de la Supercopa de Chile en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.
Dónde ver a Coquimbo vs. Limache
El partido de Coquimbo Unido contra Deportes Limache se transmite en el canal TNT Sports.
De forma online, el cruce se encuentra en el apartado deportivo de la plataforma HBO Max.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.