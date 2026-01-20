A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad Católica en TV y streaming. Foto referencial

Esta semana se define la Supercopa del fútbol chileno, donde su primera semifinal enfrenta a Huachipato y Universidad Católica.

Para este duelo se mide el actual campeón de la Copa Chile con el segundo lugar de la Liga de Primera 2025.

El ganador de este partido jugará la final con el vencedor del compromiso de Coquimbo Unido contra Deportes Limache, clasificados por ser el actual campeón de la liga y subcampeón de la Copa Chile, respectivamente.

Cuándo juega Huachipato vs. UC

El partido de Huachipato contra la Universidad Católica es este martes, 20 de enero, a las 18:00 horas.

La Supercopa reúne a los clubes en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Dónde ver a Huachipato vs. UC

El partido de Huachipato contra Universidad Católica se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, el compromiso se encuentra en la plataforma HBO Max.