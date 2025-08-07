A qué hora y dónde ver a Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo este jueves en el Masters de Cincinnati

A qué hora y dónde ver a Jarry y Tabilo este jueves en el masters de Cincinnati. Foto referencial de archivo REUTERS

Este jueves comienza el ATP Masters 1000 de Cincinnati, donde Nicolás Jarry (100°) y Alejandro Tabilo (104°) alistan su debut en el cuadro principal del torneo.

Ambas raquetas nacionales ya tienen definidos a sus rivales para los duelos de la primera ronda, ante este desafío deportivo que se desarrolla en la instalación Lindner Family Tenis Center.

A qué hora juegan Jarry y Tabilo

El primer chileno en salir a la cancha del Masters de Cincinnati será Nicolás Jarry, que se enfrentará ante el español Pedro Martínez (68°) a las 11:00 horas de Chile .

Luego de ese duelo, igualmente en el Champions Court, será el turno de Alejandro Tabilo, quien se medirá contra el ruso Roman Safiullin (82°), lo que comenzaría pasado el mediodía.

Dónde ver a Jarry y Tabilo