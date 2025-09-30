A qué hora y dónde ver a Kairat Almaty vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming
Los españoles visitan Kazajistán por la segunda fecha de la competencia.
Durante este martes vuelve a rodar la pelota por la segunda fecha de la Champions League, que enfrenta a Kairat Almaty contra Real Madrid.
El equipo de Kazajistán llega a la jornada tras caer por 1-4 ante Sporting, mientras que los españoles se alzaron por 2-1 a Marsella.
Cuándo juega Kairat Almaty vs. Real Madrid
El partido de Kairat Almaty contra Real Madrid es este martes, 30 de septiembre, a las 13:45 horas de Chile.
Los locales reciben al cuadro merengue en el Estadio Central de Almaty.
Dónde ver a Kairat Almaty vs. Real Madrid
El partido de Kairat Almaty se transmite en el canal ESPN y de forma online en el Plan Premium de la plataforma Disney+.
