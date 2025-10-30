A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Universidad de Chile visita a Lanús durante este jueves para dar cierre a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Los clubes juegan su partido de vuelta en dicha etapa, a la que llegan en igualdad de condiciones tras el empate a 2 obtenido en el cruce de ida de la semana pasada.

El vencedor de este partido deberá enfrentarse a Atlético Mineiro, que se instaló como primer finalista tras derrotar a Independiente del Valle con un global de 4-2.

Cuándo juega Lanús vs. Universidad de Chile

El partido de Lanús contra Universidad de Chile es este jueves, 30 de octubre, a las 19:00 horas.

Para el cruce de vuelta los azules visitan el Estadio Cuidad de Lanús de Buenos Aires.

Dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile

El partido de Lanús vs. Universidad de Chile se transmite en el canal ESPN y también en DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce por la Copa Sudamericana se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium, y en DGO.