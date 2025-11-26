A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. PSV por la Champions League en TV y streaming
Los ingleses reciben a su rival en Anfield por la Fecha 5 del campeonato europeo.
Este miércoles es segundo y último día de cruces programados por la Fecha 5 de la Champions League, donde Liverpool recibe a PSV Eindhoven.
El cuadro local se presenta tras una victoria por 1-0 ante Real Madrid en la jornada anterior, mientras que los neerlandeses tuvieron un empate a 1 con Olympiacos.
Cuándo juega Liverpool vs. PSV
El partido de Liverpool contra PSV es este miércoles, 26 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.
Los Reds reciben a su rival en el estadio Anfield de Inglaterra.
Dónde ver a Liverpool vs. PSV
El partido de Liverpool contra PSV se transmite en el canal ESPN7.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
