A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. PSV por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este miércoles es segundo y último día de cruces programados por la Fecha 5 de la Champions League, donde Liverpool recibe a PSV Eindhoven.

El cuadro local se presenta tras una victoria por 1-0 ante Real Madrid en la jornada anterior, mientras que los neerlandeses tuvieron un empate a 1 con Olympiacos.

Cuándo juega Liverpool vs. PSV

El partido de Liverpool contra PSV es este miércoles, 26 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Los Reds reciben a su rival en el estadio Anfield de Inglaterra.

Dónde ver a Liverpool vs. PSV

El partido de Liverpool contra PSV se transmite en el canal ESPN7 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.