A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Galatasaray por la Champions League. Foto referencial de archivo @ManCity (X).

El Manchester City recibe a Galatasaray durante este miércoles, por la octava y última fecha de la fase de liga de la Champions League.

Los ciudadanos buscarán remontar su situación para ingresar a los octavos de final y llegan tras caída por 1-3 contra Bodo/Glimt.

Los visitantes, por su lado, registraron un último empate a 1 con Atlético de Madrid.

Cuándo juega Manchester City contra Galatasaray

El partido del Manchester City contra Galatasaray es este miércoles, 28 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Etihad Stadium de Inglaterra para este compromiso.

Dónde ver a Manchester City contra Galatasaray

El partido del Manchester City contra Galatasaray se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.