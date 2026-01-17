SUSCRÍBETE POR $1100
    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Manchester City en TV y streaming

    Los clubes se miden este sábado en el Old Trafford, en un partido clave de la Premier League.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Manchester City en TV y streaming. Foto referencial Instagram Servicios / La Tercera

    Este fin de semana llega uno de los esperados cruces de la Premier League, donde el Manchester United recibe al Manchester City por la Fecha 22.

    Los Red Devils se dirigen a una nueva etapa, tras despedir al entrenador Ruben Amorim y anunciar el regreso de Michael Carrick como DT.

    Los locales vienen de empatar a 2 con Burnley en la jornada anterior del torneo local, mientras que el cuadro ciudadano también igualó a 1 con Brighton y se mantiene en segundo lugar de la tabla, liderada por Arsenal.

    Cuándo juega Manchester United vs. Manchester City

    El partido del Manchester United contra el Manchester City es este sábado, 17 de enero, a las 9:30 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el estadio Old Trafford para este compromiso.

    Dónde ver a Manchester United vs. Manchester City

    El partido del Manchester United contra Manchester City se transmite en el canal ESPN.

    De forma online, los cruces de la Premier League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro de Plan Premium.

