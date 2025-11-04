A qué hora y dónde ver a México vs. Corea del Sur por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Este martes continúan los cruces del Mundial Sub 17 y llega el turno del partido de México contra Corea del Sur.

Las selecciones compiten por el Grupo F, donde destaca la participación del combinado azteca, dos veces ganador de este torneo juvenil en 2005 y 2011.

Cuándo juega México vs. Corea del Sur Sub 17

El partido de México contra Corea del Sur por el Mundial Sub 17 es este martes, 4 de noviembre, a las 10:00 horas de Chile.

Dónde ver a México vs. Corea del Sur

El partido de México contra Corea del Sur se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.

De forma online, el Mundial Sub 17 se encuentra en la plataforma DGO.